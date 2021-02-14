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فاروق الباز: هناك مكان على كوكب المريخ يطلق عليه اسم القاهرة.. فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:33 م
فاروق الباز
فاروق الباز
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إبراهيم القادري
قال الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري ،أن  دولة الإمارات تعمل على انشاء مسبار الأمل منذ عدة سنوات ولديها مجموعة من كبيرة من علماء الفضاء من مختلف دول العالم  .

وأضاف فاروق الباز خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " : مسبار الامل لم يتم شرائه بالاموال ولكنه ثمرة تعلم ابناء دولة الامارات مؤكدا ان مسبار الأمل مهمته اكتشاف الغلاف الجوي للمريخ .

واوضح فاروق الباز : اننا حتى الان لانعرف شيئا عن الغلاف الجوي العلوي للمريخ مشيرا الى ان هناك مكان في كوكب المريخ يطلق عليه اسم القاهرة .
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