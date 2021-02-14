بايدن يتخلى عن الرسمية ويرتدي الجينز ويلعب مع حفيداته | فيديو وصور

أمضى الرئيس الامريكي جو بايدن ليلته مساء السبت، يلعب "ماريو كارت" مع أحفاده بعد أن تمت تبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب من التحريض على التمرد في محاكمة عزله.





وبدا أن الرئيس الامريكي، البالغ من العمر 78 عامًا، بدأ ينفد من الزخم بعد النتيجة المخيبة للآمال ، حيث اجتمع مع أسرته في رحلة نهاية الأسبوع إلى كامب ديفيد، وهي أول رحلة له إلى المخبأ الرئاسي منذ أن أدى اليمين.

وفي مقطع تمت مشاركته على Instagram Stories بواسطة حفيدته نعومي، 26 عامًا ، يمكن رؤية الرئيس الامريكي الجديد جالسًا في وحدة تحكم اللعبة بينما يتنافس ضد أفراد عائلته.





وقضى بايدن ليلة غير رسمية مرتديا الجينز الأزرق وقبعة بيسبول خلال مباراة ليلة السبت مع حفيدته وبدا أن السيدة الأولى جيل بايدن كانت تشاهدهم يلعبون أيضًا، حيث شوهدت امرأة شقراء في الفيديو وهي تحوم فوق المباراة مرتدية سترة خضراء وبنطلون ضيق أسود





ويُعرف الرئيس بايدن بقضاء بعض الوقت مع حفيداته الأربع - نعومي وفينيجان، 21 عامًا، ومايسي، 20 عامًا، وناتالي، 16 عامًا وتسمي الفتيات الرئيس "بوب" .







