اعتبارا من 14 مارس.. تفاصيل المشاركة في مسابقة البحث العلمي «الرياضيات في كل مكان»

أعلنت أكاديمية البحث العلمى عن انطلاق مسابقة بعنوان” الرياضيات فى كل مكان” و ذلك بمناسبة اليوم العالمي للرياضيات الذي أقرته منظمة اليونسكو بعد عقد مؤتمرها في باريس يوم 26 نوفمبر 2019 و تم اعتبار يوم 14 مارس من كل عام “يومًا عالميًا للرياضيات”،.





وأوضحت أن ذلك بناء على مقترح قدمه الاتحاد الدولي للرياضيات، حيث يهدف هذا اليوم للتعريف بدور الرياضيات الكبير المتنامي في الحياة، والاحتفاء بهذا النشاط الإنساني الذي يمارسه البشر منذ عشرات الآلاف من السنين. وستختفي الشعوب في كل أنحاء العالم بهذا اليوم من خلال أنشطة إبداعية، ومحاضرات تعريفية، بأحداث احتفالية وقد اختير هذا العام عنوان “الرياضيات في كل مكان” .





واشار إلى أنه فى ذلك السياق أعلنت اللجنة الوطنية للرياضيات المشكلة بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن مسابقة للشباب بعنوان “الرياضيات في كل مكان”. وتدعو الشباب من سن 15 – 21 سنة للتقدم بمقال حول أحد استخدامات الرياضيات في الحياة اليومية، وذلك في موعد أقصاه الاحد 28 فبراير 2021 ، وذلك بإرسال المقال مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية حديثة على العنوان الالكتروني [email protected]

واضافت الأكاديمية أن شروط ونظام المسابقة:





- يتقدم المتسابق/ المتسابقة بمقال باللغة العربية لا يقل عن ألف كلمة ولا يزيد عن ألفي كلمة موضوعه هو أحد استخدامات الرياضيات في الحياة اليومية.





- يسمح بالمشاركة بمقال واحد لكل متسابق.





- لا يقل عمر المتسابق عن 15 عامًا ولا يزيد عن 21 عام.





- يرسل المقال على العنوان الالكتروني في موعد أقصاه 28 فبراير 2021، ويرفق به صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للمتسابق وصورة شخصية حديثة.





- يتم تقيم لجنة متخصصة المقالات المقدمة وتختار الفائزين، وذلك على أساس دقة المعلومات وصحتها، الاصالة، وسلامة اللغة والاسلوب.





واوضحت انه يتم اعلان أسماء الفائزين يوم 14 مارس 2021 بينما تمنح جوائز مالية للمقالات الثلاث الاولى الفائزة كالتالى بواقع 1000 جنيه.



