بعد قرار التأجيل ...عميد آثار القاهرة يكشف الإجراءات الاحترازية الجديدة

كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار ، عن الإجراءات الاحترازية المتبعة خلال امتحانات الفصل الدراسى الاول طبقا لتعليمات المجلس الاعلى للجامعات بعد اجتماع اليوم .

وقال رجب فى تصريح لصدى البلد ، إن الكلية ستقوم بكافة الإجراءات الاحترازية التى تحافظ على سلامة وصحة الطلاب، وذلك عن طريق استخدام الكاشفات الحرارية قبل دخول الطلاب الحرم الجامعى ووسيتم التعقيم بين كل فترة والأخرى.





كما أكد " رجب " أنه سيتم وضع في كل قاعة 30 في المائة فقط من سعتها الاستيعابية للحفاظ على التباعد التام بين الطلاب أثناء الامتحان.









كشف الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة ، عن موعد تسكين الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية بعد قرار التأجيل.





وقال علم الدين ، كان من المقرر تسكين الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية يوم 17 من فبراير ولكن سيتم التأجيل تسكين الطلاب لمدة أسبوع وذلك ليكون قبل الامتحانات بعدة أيام فقط طبقا لتعليمات المجلس الاعلى للجامعات .





وكان قد كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، عن حقيقة حذف أجزاء من المناهج الدراسية.









وقال عبد الغفار خلال برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد ، انه لا يوجد اى حذف فى المقررات الدراسية ، كما سيتم استكمال العام الدراسى فى موعده ولا يوجد تأجيل ، كما أكد على أن الفصل الدراسى الثانى سيكون بنظام التعليم الهجين.