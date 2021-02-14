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تعليم

موعد عودة الطلاب للمدن الجامعية

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:15 م
المدن الجامعية
المدن الجامعية
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نهلة الشربينى
قال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تسكين الطلاب بالمدن الجامعية كان مقررا قبل الامتحانات بعدة أيام، مضيفا مع تأجيل الامتحانات لمدة أسبوع سيتم تأجيل التسكين بالمدن أيضا أسبوعا.

وأضاف المصدر، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن القرار سيعطي للطلاب فرصة أكبر في مراجعة المنهج والاستعداد للامتحانات خاصةً بعد إجازة طويلة للطلاب كانوا أضاعوا بها الوقت في الأنشطة التي يقومون بها؛ لذا سيسمح لهم هذا الأسبوع بالدخول في أجواء المذاكرة والامتحانات. 

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة في طريقها لتقديم نتائج أبحاثها في لقاح كورونا لهيئة الدواء المصرية.

وأوضح وزير التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن قطاعات الدولة تأتي بعد القطاع الطبي في تطعيم لقاح كورونا.

وتابع "الدولة تقدر ظروف الجميع بسبب فيروس كورونا ولكن هناك مجموعة كبيرة من الأهالي والطلاب تريد استكمال العام الدراسي".

وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه لا يوجد امتحانات أون لاين إلا في بعض الكليات، مطالبا الطلاب بالدخول علي موقع الكلية  ليكون علي علم بجدول الامتحانات وكافة التفاصيل.
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