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إلى متى ستظل أشرطة الشيخ سيد النقشبندي حبيسة الأدراج؟.. تفاصيل

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:41 م
الشيخ سد النقشبندي
الشيخ سد النقشبندي
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عادل نصار
قال المهندس رضا حسن المسئول عن تراث الشيخ النقشبندي، إن كل ما سجله الشيخ وحفلاته موجود، مضيفا "نريد أن نعيد إذاعة ابتهالات النقشبندي".

وتساءل حسن، في مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد: "إلى متى ستظل أشرطة الشيخ سيد النقشبندي حبيسة الأدراج؟".
 
وتابع المسئول عن تراث الشيخ النقشبندي، "نريد أن تعرض في المعارض الإسلامية المختلفة ومن المتوقع أن تحقق ربحا كبيرا وانتشار أوسع كونه محبوبا وله حضور كبير".

وأكمل المهندس رضا حسن المسئول عن تراث الشيخ النقشبندي، أن الشيخ منشد ومرشد وله تراث وأداء يستحق الاستماع والاحترام.
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