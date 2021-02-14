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الفرق بين الراجل والمرأة في مشهد الأنانية لـ عدم الإنجاب.. استشاري تجيب

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:11 م
علاقات زوجية
علاقات زوجية
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عادل نصار
كشفت هند البنا استشاري العلاقات الأسرية والصحة النفسية، الفرق بين الرجل والمرأة في مشهد الأنانية لعد الإنجاب، مؤكدة أن هناك فارق بين الرجل والمرأة في التعامل مع هذه الأزمة.

وأضافت البنا، في حوارها مع الإعلامية سالي عبد السلام، مقدمة برنامج قصة حقيقة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن الرجل من الممكن أن تكون المرأة مستمرة في حياته ويستمر بلا أزمة ويحافظ على العشرة والحياة التي بينهما.

وتابعت استشاري العلاقات الأسرية والصحة النفسية، أن المرأة في مشهد عدم الإنجاب من الممكن أن تهد الحياة الزوجية وتنهي كل الأمور.

وأكملت هند البنا استشاري العلاقات الأسرية والصحة النفسية، أن هناك طرق مختلفة لتعويض غريزة الأمومة، أولها كفالة طفل أو مراعاة أطفل الأخ أو الأخت بشكل قوي.



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