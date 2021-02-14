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هطول أمطار وصفر مئوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل تعرض البلاد لمنخفض جوي

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:31 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة تعرض البلاد لعاصفة ثلجية، مؤكدة أن هناك شائعات منتشرة على السوشيال ميديا عن هذا الأمر و أن درجة الحرارة ستصل لصفر على كل أنحاء البلاد.

وأضافت "شاكر"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، مؤكدة أن مصر ستتعرض خلال الأيام القليلة المقبلة لمنخفض جوي، مشيرة إلى انه من المتوقع وصول درجة الحرارة لـ12 درجة مأوية خلال يوم الأربعاء المقبل، ودرجة الحرارة الصغرى ستصل لـ4 او5 درجات على بعض المناطق.

وأكدت الدكتورة، أنه متوقع وصول درجة الحرارة لصفر وأقل من صفر أيضا لكن في بعض المناطق وفي مقدمتها سانت كاترين، مشيرة إلى أنه متوقع أن هطول الأمطار في بعض المحافظات في الوجه البحري. 

وتابعت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ذروة موجة الطقس السيئ ستكون يومي الأربعاء والخميس في الأسبوع الحالي.

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