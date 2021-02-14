زوج عبير صبري: بقولها لبسك حلو بس بكون غيران ..فيديو

قال الدكتور أيمن البياع، زوج الفنانة عبير صبري، إنه يشعر بالغيرة دائما على زوجته.





وأضاف "البياع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، "الغير موجودة.. وأنا بغير علي عبير جدا"، موضحا "أما بتطلع بلبس حلو أنا بكون غيران من جوايا".





وأوضح "أما بنكون طالعين سهرة أنا بقولها اللبس بتاعك حلو بس بكون غيران من جوايا ومبقدرش أقولها.. ومرة اتخانقنا مع بعض بسبب الموضوع ده".





وتابع "الراجل بيكون غيران علي مراته بس بيحاول أنه يتماسك أمامها"، مؤكدا "الغيرة لازم تكون موجودة".





وعقبت الفنانة "عبير صبري"، قائلة "جوزي بيغير عليا وساعات بينكد عليا.. بس أنا مبعملش حاجه أخليه يوصل لمرحلة الغيرة اللي تزعله"، موضحة "أي راجل بيحب ست مشهورة، لازم يمر بمرحلة الغيرة.. وسلوكي هو اللي بيحدد طريقة تعامله"، متابعه: "زوجي بيتبسط أما الناس تتكلم عني حلو.. وبيقرا الكلام اللي الناس بتقوله عليا وبيفرح بيه".