ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

زوج عبير صبري: بقولها لبسك حلو بس بكون غيران ..فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:45 م
عبير صبري وزوجها
عبير صبري وزوجها
Advertisements
محمد القاضي
قال الدكتور أيمن البياع، زوج الفنانة عبير صبري، إنه يشعر بالغيرة دائما على زوجته. 

وأضاف "البياع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، "الغير موجودة.. وأنا بغير علي عبير جدا"، موضحا "أما بتطلع بلبس حلو أنا بكون غيران من جوايا".

وأوضح "أما بنكون طالعين سهرة أنا بقولها اللبس بتاعك حلو بس بكون غيران من جوايا ومبقدرش أقولها.. ومرة اتخانقنا مع بعض بسبب الموضوع ده".

وتابع "الراجل بيكون غيران علي مراته بس بيحاول أنه يتماسك أمامها"، مؤكدا "الغيرة لازم تكون موجودة". 

وعقبت الفنانة "عبير صبري"، قائلة "جوزي بيغير عليا وساعات بينكد عليا.. بس أنا مبعملش حاجه أخليه يوصل لمرحلة الغيرة اللي تزعله"، موضحة "أي راجل بيحب ست مشهورة، لازم يمر بمرحلة الغيرة.. وسلوكي هو اللي بيحدد طريقة تعامله"، متابعه: "زوجي بيتبسط أما الناس تتكلم عني حلو.. وبيقرا الكلام اللي الناس بتقوله عليا وبيفرح بيه".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بفستان كب .. صورة جديدة لعبير صبري في مهرجان الجونة

بين أحضان زوجها.. عبير صبرى تتألق في أحدث ظهور

عبير صبرى: رسمت خطوطا حمراء لأدواري .. زوجي لم يطلب مني الاعتزال

عبير صبري: زوجي بينبسط أما الناس تتكلم عني حلو.. فيديو

جوزي بيغير وبينكد عليا.. عبير صبري: بخاف من الحسد.. وأرفض تصوير هدايا زوجي ..فيديو

ترشيحاتنا

طارق شوقي يعلن ضم امتحانات الترمين للشهادة الإعدادية

أول رد من المريخ السوداني على حقيقة تجاهل الأهلي لبعثة الفريق

حُكم عليه بالإعدام بسبب الحب .. قصة القديس فالنتين وسر يوم 14 فبراير

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 14-2-2021

هدف مصطفى محمد في فريق قاسم باشا التركي.. شاهد

أحمد موسى يعلن مفاجأة جديدة خاصة بالهارب عبد الله الشريف

Advertisements

وزير التعليم يكشف المواعيد التفصيلية لامتحانات التيرم الأول لسنوات النقل

ماذا قرر وزير التربية والتعليم اليوم؟ | تفاصيل كاملة

مفيش مفاجآت.. التعليم العالي: تأجيل امتحانات أي طالب في حالة واحدة ..فيديو

وزير التعليم العالي: الدراسة بالجامعات تعود السبت 27 فبراير الجاري

أول رد من المريخ السوداني على حقيقة تجاهل الأهلي لبعثة الفريق

امتنع عن صرف راتبه.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى علي عبد العال بعد امتناعه عن الحضور للبرلمان ..فيديو

زوجة كريم فهمى تثير الجدل برفقته.. والجمهور: يا بختك

موجز السوشيال ميديا.. مرتضى منصور يكشف عن فضيحة جديدة.. وحمو بيكا يوجه رسالة لـ زوجته في عيد الحب

مرتضى منصور يكشف عن فضيحة جديدة.. تفاصيل

طارق شوقي يكشف الهدف من دمج امتحانات الترم الأول والثاني للشهادة الإعدادية ..فيديو

وزير التعليم يكشف موعد امتحانات الثانوية العامة 2021.. ويؤكد: ستكون إلكترونية

هيفاء وشيرين الأجرأ.. نجمات أثرن الجدل بفساتين حمراء فى عيد الحب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وشيرين الأجرأ.. نجمات أثرن الجدل بفساتين حمراء فى عيد الحب

زوجة كريم فهمى تثير الجدل برفقته.. والجمهور: يا بختك

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات هنا الزاهد