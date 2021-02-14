طارق شوقي يحسم الجدل حول حذف أجزاء من المناهج الدراسية ..فيديو

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة ستستكمل الدراسة في المدارس والجامعات بدءًا من يوم 28 فبراير مع توفير كل سبل التعلم، وتم إضافة اختيارين، وهما إعطاء الحرية لأولياء الأمور فى حضور أولادهم، أو تقديم طلب بتأجيل السنة وإعادتها فى السنة القادمة.





وأوضح طارق شوقي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، أن امتحان الترمين مع بعض كانت تطبق فى الماضى ولكن الإعدادية تضم مليونًا و400 ألف طالب، وما يتأهل للثانوية العامة نصف هذا العدد، مؤكدا أن هذا القرار نابع من الحفاظ على صحة الأولاد وتم تأجيل سنوات الشهادة نظرًا لكثرة ترتيباتها.

وتابع طارق شوقى، أن هناك مساحة زمنية كبيرة للاستعداد للامتحانات وقدر كافٍ من التكافؤ بين الطلاب، ولكن فكرة حذف أجزاء من المناهج يتعارض مع منظومة التعليم وإهدار المناهج بالكامل.





واختتم طارق شوقى، أن الوزارة ستصدر بيان بنسبة الأسئلة فى التيرم الأول ونسبة الأسئلة فى الترم الثانى.



