ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طارق شوقي يحسم الجدل حول حذف أجزاء من المناهج الدراسية ..فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:58 م
طارق شوقى
طارق شوقى
Advertisements
داليا أحمد

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة ستستكمل الدراسة في المدارس والجامعات بدءًا من يوم 28 فبراير مع توفير كل سبل التعلم، وتم إضافة اختيارين، وهما إعطاء الحرية لأولياء الأمور فى حضور أولادهم، أو تقديم طلب بتأجيل السنة وإعادتها فى السنة القادمة.


وأوضح طارق شوقي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، أن امتحان الترمين مع بعض كانت تطبق فى الماضى ولكن الإعدادية تضم مليونًا و400 ألف طالب، وما يتأهل للثانوية العامة نصف هذا العدد، مؤكدا أن هذا القرار نابع من الحفاظ على صحة الأولاد وتم تأجيل سنوات الشهادة نظرًا لكثرة ترتيباتها.

 

وتابع طارق شوقى، أن هناك مساحة زمنية كبيرة للاستعداد للامتحانات وقدر كافٍ من التكافؤ بين الطلاب، ولكن فكرة حذف أجزاء من المناهج يتعارض مع منظومة التعليم وإهدار المناهج بالكامل.


واختتم طارق شوقى، أن الوزارة ستصدر بيان بنسبة الأسئلة فى التيرم الأول ونسبة الأسئلة فى الترم الثانى. 


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طارق شوقي يعلن تفاصيل خطة حوكمة سوق الكتب الخارجية .. ويكشف بالارقام تكاليف شراء التابلت لطلاب المرحلة الثانوية..ويحسم جدل منصة حصص مصر

وزير التعليم يعلن متوسط سعر الاشتراك في منصة حصص مصر.. ويكشف علاقتها بـ الكتب الخارجية

طارق شوقي يطالب طلاب الثانوية العامة بمتابعة منصة حصص مصر في الثامنة من مساء اليوم.. وينفي إلغاء أي أجزاء من المناهج.. والتعليم ترد على هاشتاج نزولنا خطر: مفيش امتحانات من البيت

المكتبة الإلكترونية ذاكر أبرزها.. طارق شوقي يستعرض مصادر التعليم الجديدة في 2021

جامعة الجلالة: أتحنا المناهج الدراسية خلال الفترة الماضية رغم كورونا "فيديو"

طارق شوقي يعلن قرار جديد لطلاب الثانوية العامة في شهر إبريل

ترشيحاتنا

مفيش مفاجآت.. التعليم العالي: تأجيل امتحانات أي طالب في حالة واحدة ..فيديو

السودان.. اعتقال خال البشير بتهم تتعلق بالفساد

أطعمة تتحول إلى سامة عند تسخينها في الميكرويف

التنظيم والإدارة: ندرس تثبيت العمالة المؤقتة وفقا للقانون وننتظر بياناتهم من الزراعة والتنمية المحلية

وصول الحرارة لـ12 درجة.. الأرصاد تحذر: أمطار وعواصف على هذه المناطق.. فيديو

ما أفضل وقت لتناول القهوة.. دراسة علمية تجيب

Advertisements

وزير التعليم يكشف المواعيد التفصيلية لامتحانات التيرم الأول لسنوات النقل

ماذا قرر وزير التربية والتعليم اليوم؟ | تفاصيل كاملة

مفيش مفاجآت.. التعليم العالي: تأجيل امتحانات أي طالب في حالة واحدة ..فيديو

وزير التعليم العالي: الدراسة بالجامعات تعود السبت 27 فبراير الجاري

أول رد من المريخ السوداني على حقيقة تجاهل الأهلي لبعثة الفريق

امتنع عن صرف راتبه.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى علي عبد العال بعد امتناعه عن الحضور للبرلمان ..فيديو

زوجة كريم فهمى تثير الجدل برفقته.. والجمهور: يا بختك

موجز السوشيال ميديا.. مرتضى منصور يكشف عن فضيحة جديدة.. وحمو بيكا يوجه رسالة لـ زوجته في عيد الحب

مرتضى منصور يكشف عن فضيحة جديدة.. تفاصيل

طارق شوقي يكشف الهدف من دمج امتحانات الترم الأول والثاني للشهادة الإعدادية ..فيديو

وزير التعليم يكشف موعد امتحانات الثانوية العامة 2021.. ويؤكد: ستكون إلكترونية

هيفاء وشيرين الأجرأ.. نجمات أثرن الجدل بفساتين حمراء فى عيد الحب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وشيرين الأجرأ.. نجمات أثرن الجدل بفساتين حمراء فى عيد الحب

زوجة كريم فهمى تثير الجدل برفقته.. والجمهور: يا بختك

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات هنا الزاهد