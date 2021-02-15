الحوار الثقافى ضمان التواصل والبناء بثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الحوار الثقافي ضمان التواصل والبناء" وأوضح العادلي حسان محمد مفهوم الحوار الثقافي وأدب الحوار وعوامل نجاح الحوار، بجانب ذلك نفذ القصر ورشة خط عربي أونلاين نفذها حسن رفاعي وتحدث عن مفهوم الخط العربي وقام بكتابة حروف عربية منها حرف الباء وإذا كان وحده كيف يكتب وإذا كان بعده حرف كيف يكتب.





أقام قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "المسرح فنون" وتحدث المخرج المسرحى السينمائى أحمد يوسف الجمل عن أن المسرح أبو الفنون، فهو من أهم دراما فى المجتمع ومن أهم الفنون لأنه سريع الإنتشار وهو أقرب للمشاهد لأنه متوفر فيه كل عناصر الدراما، وأنه يبدأ بالنص المسرحى الجيد وعناصر المسرحية الحركة والتمثيل والأشعار الخاصة بالعرض والموسيقى والتلحين والموزع والديكور والإخراج ويكتمل العمل بالجمهور، كما أن العمل يختلف بالمسرح عن السينما من حيث التمثيل والممثل، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "تشخيص الإعاقة العقلية" وتحدثت شيماء شوقي أخصائية التربية الخاصة عن أهداف التشخيص والأبعاد الأساسيّة في التشخيص.





أعد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "الوعي التربوي وتقويم السلوك لدي الطفل" وتحدث ضياء الدين أحمد محمد منسق عام من بيت العائلة المصرية بالأقصر والأمين العام لمنظمة الأزهر الشريف عن رعاية الطفل والاهتمام به لتقويم سلوكه، وعن اختلاف البيئة وتأثيرها على القيم الإيجابية للطفل والشخصية، وأن الترابط الأسري يخلق شخصية سوية للطفل متعاونة ومتحابة، كما تحدث عن ممارسة الهوايات وأهميتها للطفل سواء ولد أو بنت، وأن العبء الأكبر علي المرأة في تقويم سلوك الطفل سواء زوجة أو أخت وأن والأم هي الركيزة الأولي لخلق جيل مفيد في المجتمع، وذلك بجمعية أولي العزم لتنمية البيئة والأسرة بالمنشأة العماري بنجع دياب.



