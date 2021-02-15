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محافظات

في بني سويف.. ضبط أدوية مهربة ومجهولة المصدر وأخرى محظور تداولها خارج منظومة التأمين الصحي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:27 م
ضبط أدوية مهربة
ضبط أدوية مهربة ومجهولة المصدر
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محمد عبدالحليم
وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ،مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات  لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام ،خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة ،مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 

 جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجي لإدارة العلاج الحربقيادة الدكتور بسام رونز،بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الفشن ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها. 
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وقامت الحملة بالمرور علي 8 منشأة طبية متنوعة ما بين عيادات خاصة مراكز طبية ومعامل تحاليل وأشعة، والذي أسفر عن ضبط أدوية جنسية مهربة وأدوية مجهولة المصدر وأدوية محظور تداولها خارج منظومة التأمين الصحي، وأدوية خاصة بوزارة الصحة ، بجانب رصد مخالفات خاصة بمكافحة  العدوى وتم تحرير محاضر بالوقائع والتحفظ على الأدوية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا المجال. 

شارك في الحملة الدكتور مصطفي محمود، الدكتورة رباب أحمد شاكر، الدكتورة مريم علاء الدين، الدكتور أحمد عبد العظيم ، الدكتور عمرو محمد نجيب  من التفتيش الصيدلي والدكتور عبدالله الدكش و الدكتور رجب فتح الله مسئولي العلاج الحر بالفشن ، الدكتورة سهيلة إبراهيم  _ إدارة مكافحة العدوى. 
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