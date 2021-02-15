من المطبخ الأيطالي.. طريقة عمل اللازانيا أحلى من المحلات



هل أنت من عشاق المطبخ الأيطالى إليك طريقة عمل اللازانيا أحلى من المطاعم وبمذاق مميز وبتكلفة أقل اختارى الطريقة التى تناسبك.وفقا لموقع " delish"

لازانيا اللحم المفروم والجبن







المكونات :









2. 500 جرام لحم مفروم





3. حبتا بصل مفروم





4. حبتا ثوم مفروم





5. كوب جبنة موتزاريلا مبروشة





6. 1/2كوب جبنة بارميزان مبروشة





7. كوب صلصة طماطم





8. ملعقة كبيرة معجون طماطم





9. 100 جرام زبدة





10. ملعقة صغيرة ريحان





11. 1/2ملعقة صغيرة فلفل أسود





12. رشة ملح





طريقة تحضير البشاميل





1. كوب دقيق





2. 4 أكواب لبن





3. 150 جرام زبدة





4.1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود





5.1/2 ملعقة صغيرة ملح









طريقة عمل اللازانيا





1. يتم تحضير البشاميل من خلال وضع إناء على النار، ثم نذوب فيه مكعبات الزبد، ونضيف الدقيق، ويقلب بملعقة خشب حتى يتشرب كل الزبد.





2. نضع الحليب تدريجيًا مع التقليب أثناء سكبه، حتى لا تأتى كتل داخل البشاميل، وعندما يصبح الخليط متجانس نغلق النار ونضع الفلفل الأسود والملح





3. أما بالنسبة لحشوة اللازانيا، فنضع وعاء آخر على النار، ونذوب فيه مكعبات الزبدة، ثم يضاف البصل والثوم المفروم ويقلى حتى يذبل.





4. تضاف اللحمة وتقلى حتى يتغير لونها، ثم نتبلها بالقرفة، والفلفل الأسود والملح، وتقلب جيدًا.





5. نضيف صلصة ومعجون الطماطم، ونضع الماء على اللحمة وتترك على نار هادئة مع التحريك، حتى تنضج اللحمة كليًا ونرفعها من على النار.





6. نحضر صينية فرن زجاجية، ونسكب طبقة من البشاميل، تغطى بطبقة من شرايح اللازانيا، وتوزع فوقها طبقة من الحشوة ثم طبقة اخرى من البشاميل وفوقها طبقة من جبنة الموتزاريلا، تكرر العملية حتى تنتهى الكمية.





7. رش الجبن البارميزان على الوجه، ثم ندخل الصينية إلى الفرن، وتترك لمدة ما بين 25 إلى 30 دقيقة.





8. نخرجها من الفرن وتقدم ساخنة





مقادير لازانيا الدجاج لازانيا شرائح خلطة بشاميل صدور دجاج جبنة فيتا جبنة بارميزان لبن صلصة طماطم بصل كريمة لباني ثوم زيت ملح فلفل أسود زبدة زعتر طريقة تحضير لازانيا الدجاج والخضار بالبشاميل: -يفرم بصل وثوم ويوضعا في طاسة بها زيت على النار مع زعتر طازج مفروم. -تضاف قطع صدور الدجاج وملح وفلفل وكريمة لباني وقليل من الدقيق. -يوضع جزء من البصل والثوم في طاسة أخرى على النار مع صلصة طماطم ويقلب قليلا. -يضاف إليها الماء وتغلى مع ملح وفلفل ثم تفرد شرائح اللازانيا، ويوضع عليها الجبنة الفيتا وشريحة لازانيا أخرى. -يوضع دقيق مع زبدة لعمل البشاميل ويحرك جيدًا، ثم يضاف لبن وكريمة لباني ويقلب ثم يرفع قبل أن يثقل قوامه. -توضع صلصة طماطم وقليل من البشاميل في طاجن زجاجي. -توضع شرائح اللازانيا في الطاجن وتضاف إليها جبنة ثم صوص. -تكرر الطبقات مرة أخرى، ثم تصب صلصة الطماطم وصوص البشاميل ثم جبنة بارميزان مبشورة. - تدخل فرنا ساخنا حتى تنضج اللازانيا وتقدم.





لازانيا الجبن







لازانيا الجبن بالمقادير



نصف كوب جبن كريمى

2 بيضة

50 جم زبدة

أوراق للازانيا

1/2 ملعقة صغيرة ملح





كيفية تجهيز اللازانيا :



1. ابشرى الجبن وفي كوب ، صبى الماء وأضيفى ملعقة ملح و أضيفى 2 بيضة إلى جبن وقلبى.



2. أضيفى 5 ملاعق كبيرة من الماء المملح إلى الجبن القريش و أضيفى الزبدة المخففة و القليل من الملح.



3. نأخذ صحن خبز ويوضع في الأسفل ، ورقة من الألمنيوم و تغطي جميع الجوانب ويدهن ورق الألمنيوم بالزيت ثم أضيفي شرائح اللازانيا كقاعدة.



4. ادهنى ربع خليط الجبن على ورق اللازانيا و غطي كل طبقة ورشى 3 ملاعق كبيرة من الماء المملح في أماكن مختلفة.



5. استمرى في وضع طبقات المكرونة في الأعلى وانشرى الجبن وأضيفى الجبن المبشور يمكنك إضافة 3 ملاعق كبيرة من الماء المملح وقومى برص اللأزانيا حتى تصبح الطبقة الأخيرة جبن و غطي بورق ألمنيوم و اخبزيها في فرن محمى جيدًا لمدة 30 دقيقة حتى يصبح لون الجبن بنيًا.

و قدمي اللازانيا ساخنة.