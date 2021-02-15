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منوعات

من الفصيلة الصيادة.. عنكبوت هائل الحجم يثير الذعر في مرحاض عام.. شاهد

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:40 ص
عنكبوت هائل الحجم
عنكبوت هائل الحجم يثير الذعر في مرحاض عام
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هدير علاء
شارك مواطن أسترالي في الآونة الأخيرة لقطة مفزعة لعنكبوت هائل الحجم، من فصيلة "العناكب الصيادة"، عبر منصة "Reddit" للتواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيها العنكبوت قابعًا فوق لفافة من ورق التواليت في مرحاض عام بأستراليا، ولاقت هذه اللقطة انتشارًا حول العالم، وتداولتها وسائل إعلام عدة.

ووفقًا لتقارير إخبارية، فإن اللقطة، والتي لم يشر إلى مكان تصويرها تحديدًا، قوبلت في غضون ساعات معدودة من نشرها بتفاعل ملحوظ من قبل الآلاف من مستخدمي المنصة الإلكترونية، وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ولم تخل تعليقات المتابعين من الطابع الساخر، فعلى سبيل المثال علق أحد الرواد: "أعتقد أنه سيتعين علي حمل لفافة احتياطية من ورق التواليت في حقيبتي إذا زرت أستراليا".


وعلى الرغم من أن عناكب هذه الفصيلة لا تشكل خطرًا مباشرًا على البشر، إلا أن حجمها الهائل ومظهرها المخيف وحقيقة أنها تتحرك بسرعة كلها عوامل تثير ذعر الكثيرين.

وأفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن العناكب الصيادة تتنقل في شهر فبراير كونه يعد نهاية موسم التكاثر الصيفي بأستراليا، مشيرًا إلى أنها ظهرت بأعداد كبيرة خلال هذا الموسم، ومن ثم فإن العديد من المدن في أنحاء البلاد اضطرت لمكافحة ما وُصف بـ"طاعون العناكب".


لكن "ليزي لوي"، الخبيرة في مجال علم العنكبوتيات بجامعة "ماكواري" بمدينة "سيدني" الأسترالية، أفادت بأن عناكب هذه الفصيلة تعد غير مؤذية نظرًا لأن بصرها ضعيف إلى جانب أنها ليست شديدة السمية.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها "العناكب الصيادة" في حالة ذعر بأستراليا، حيث وثقت امرأة من مدينة "سيدني" بولاية "نيو ساوث ويلز" نهاية الشهر الماضي لحظة مرعبة تسلل عشرات العناكب إلى غرفة نوم ابنتها بصورة مفاجئة عبر صدع في السقف، وانتشار هذه العناكب على نحو سريع لتغطي السقف وكافة جدران الغرفة.
من الفصيلة الصيادة.. عنكبوت هائل الحجم يثير الذعر في مرحاض عام.. شاهد
من الفصيلة الصيادة.. عنكبوت هائل الحجم يثير الذعر في مرحاض عام.. شاهد
من الفصيلة الصيادة.. عنكبوت هائل الحجم يثير الذعر في مرحاض عام.. شاهد
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