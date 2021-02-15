شرى لعلاج سرطان الرئة.. الأشعة المقطعية يمكنها اكتشافه في المراحل الأولى





وجدت دراسة بواسطة متخصصون في سرطان الرئة في مستشفيات جامعة كوليدج لندن (UCLH) NHS، أن عمليات المسح يمكن أن تكشف عن نمو السرطان في الرئتين بمجرد أن يكون المرض في المرحلة الأولى أو الثانية.





ويطالب خبراء الصحة الآن الحكومة بإجراء فحص روتيني بالأشعة المقطعية للمدخنين والمدخنين السابقين.





قال كبير الباحثين في الدراسة الدكتور «سام جينس»، لصحيفة الجارديان، بأن النتائج كانت "تطورًا كبيرًا'' في اكتشاف سرطان الرئة.





وأكد: "لم يكن هناك أية وسيلة تمكّننا من اكتشاف سرطان الرئة المدمر خلال السنوات السابقة، من أجل تقديم العلاج المناسب لهذا العدد من مرضى سرطان الرئة".





ومن المهم إبراز مدى فعالية التصوير المقطعي المحوسب، ففي العيادات الخاصة بسرطان الرئة بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.





كان سبعة من كل عشرة أشخاص مصابين بسرطان غير صالح للجراحة وغير قابل للشفاء منذ المرة الأولى التي تم اكتشافه بها في مرحلة متأخرة.

توصلت أبحاث المعهد الوطني للصحة في بريطانيا إلى أن الفحص الروتيني بالأشعة المقطعية يمكن أن يكشف عن 70% من الخلايا السرطانية في الرئة خلال مرحلة مبكرة وهو ما قد ينقذ آلاف الأرواح.