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أخبار العالم

مستشار مقرب لعبد الله بن زايد.. من هو أول سفير إماراتي لدى إسرائيل

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:10 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت الحكومة الإماراتية، أمس الأحد، أن محمد محمود آل خاجة أدى اليمين القانونية أمام الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته أول سفير للبلاد في دولة إسرائيل.

جاء ذلك بعد أشهر من اتفاق سلام وقعه البلدان مهد لإقامة علاقات بينهما لأول مرة، تبعتها اتفاقات سلام بين إسرائيل والبحرين والسودان والمغرب. 

ويعتبر آل خاجة من الدبلوماسيين البارزين في الخارجية الإماراتية، حيث شغل لأكثر من 10 سنوات منصب مدير مكتب وزير الخارجية، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وخبر محمد محمود آل خاجة، بحكم توليه منصب مدير مكتب وزير الخارجية جميع ملفات الدبلوماسية الإماراتية، وكان حاضرا في لقاءات صناع القرار على مستوى الخارجية مع المسؤولين الأجانب الذين تمتع بعلاقات واسعة مع عدد كبير منهم.

وإضافة إلى عمله في وزارة الخارجية، يمارس محمد محمود آل خاجة نشاطا أكاديميا، إذ تم تعيينه عضوا في مجلس أمناء جامعة السوربون البارزة في العاصمة الإماراتية أبوظبي منذ 2018.

وكانت الخارجية الإماراتية قد أعلنت في وقت سابق أن افتتاح السفارة في تل أبيب تأثر بالقيود المفروضة على الحركة هناك بسبب جائحة كورونا، وإنها تنسق مع نظيرتها الإسرائيلية بهذا الخصوص.

وفي أغسطس توصلت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل إلى اتفاق، برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية، يمهد لإقامة علاقات رسمية بين البلدين لأول مرة.

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