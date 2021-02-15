لانتهاكه إجراءات الوقاية.. إغلاق مطعم الشيف بوراك في دبي

أفادت صحيفة "زمان" التركية، اليوم الاثنين، بأن السلطات الإماراتية أغلقت فرع مطعم الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير بدبي، بسبب "انتهاكه إجراءات الوقاية من فيروس كورونا".





ونقلت الصحيفة عن مكتب دبي الإعلامي، قوله إنه تم إغلاق فرع المطعم المعروف باسم “CZN Burak” بسبب انتهاكه إجراءات الوقاية من فيروس كورونا التي تطبقها إمارة دبي.





وافتتح بوراك المطعم في ديسبمر الماضي، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي حضر إلى المطعم في اليوم الأول لإفتتاحه.





وسبق إفتتاح مطعم الشيف بوراك في دبي، إضاءة برج خليفة بصورة الشيف بوراك، إحتفالًا بالمناسبة، حيث شارك الشيف صورته وهو أمام البرج، وعلق عليها "دبي رحّبت بي بشكل جميل للغاية، شكرًا لكم".







