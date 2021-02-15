ضبط 3 عاطلين بمواد مخدرة في الخصوص

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة فى حملة أمنية بالخصوص وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، كما أمرت بتحريز المضبوطات وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي لتحليلها لبيان عما إذا كانت تحتوي على جوهر المخدر من عدمه.





تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا بورود معلومات بقيام مجموعة من العاطلين بالإتجار في المواد المخدرة والبرشام، وتوزيعه على المتعاطين في وضح النهار بالخصوص فكلف اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية بسرعة كشف هوية المتهمين والقبض عليهم.





وتم تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية والذي تمكن من القبض على المتهمين وبحوزتهم المواد المخدرة وهم "محمد. خ. م" 25 سنة عاطل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 200 جرام و30 قرصا مخدرا، و"أحمد. ا. ف" 24 سنة عاطل وبحوزته كمية من مخدر الاإستروكس تزن 350 جراما، و"ك. ك. ع" 25 سنة عاطل، وبحوزته كمية من مخدر الفودو تزن 450 جرامًا.





من جانبها امرت نيابة الخانكة بالتصريح بدفن جثة فتاة انتحرت بسبب فسخ خطوبتها بعد ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.





كما امرت النيابة بسرعة طلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وسؤال أهلية المتوفية.





وتبين من التحريات أن الفتاة قامت بالانتحار والتخلص من حياتها بسب قيام خطيبها بفسخ الخطوبة بعد عامين من الارتباط وارتباطه عاطفيا بأخرى.





وكانت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية قد تمكنت من كشف غموض واقعة انتحار فتاة بتعليق رقبتها بجنش المروحة بسقف مسكنها بمنطقة المنشية بدائرة الخانكة.





كما تبين من التحريات أن المتوفاة بينها وبين خطيبها صلة قرابة وتربطهما علاقة عاطفية منذ سنوات، حيث تقدم لخطبتها واستمرت الخطوبة عامين ولكنه فسخ الخطوبة وعلمت المجنى عليها بتعلق خطيبها بفتاة أخرى ورفض العودة إليها ما دفعها إلى الدخول في نوبة اكتئاب وإصابتها بحالة نفسية سيئة دفعتها للتخلص من حياتها وقررت الانتحار.