الدينار الكويتى الأعلى.. تعرف على أسعار العملات العربية اليوم الاثنين 15-2-2021

يستعرض "صدى البلد"، حركة بيع وشراء العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 15 فبراير 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي.
وسجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 48.70جنيه للشراء و 51.83 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.17 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.21 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع .
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ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.23 جنيه للشراء 41.56 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.65 جنيه للشراء و22.13جنيه للبيع.
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.51 جنيه للشراء و 40.70 جنيه للبيع .
وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 3.99 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع.
وسجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 48.70جنيه للشراء و 51.83 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.17 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.21 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع .
اقرأ أيضا ..بعد تراجعه قرشين.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 15-2-2021
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.23 جنيه للشراء 41.56 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.65 جنيه للشراء و22.13جنيه للبيع.
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.51 جنيه للشراء و 40.70 جنيه للبيع .
وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 3.99 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع.