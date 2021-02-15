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برلمان

شاهد .. رئيس صحة البرلمان يكشف لـ صدى البلد موعد نهاية فيروس كورونا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:09 م
معتز الخصوصى فى حواره
معتز الخصوصى فى حواره مع الدكتور أشرف حاتم رئيس صحة البرلمان
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معتز الخصوصى / عدسة : إيهاب أشرف
قال الدكتور أشرف حاتم ، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق، ان هناك عددا من دول العالم قامت بإكتشاف تطعيمات لفيروس كورونا والتى تتغير من وقت لآخر، وحتى الان هناك 8 أنواع من التطعيمات موجودة على مستوى العالم ، مشيرا إلى إن فيروس كورونا مثل أى مرض سينتهى من العالم حينما نمنعه ، وحينما يحدث تحور للفيروس كل عام يتم تغيير اللقاح ، وسيكون اللقاح سنويا مثل لقاح الانفلونزا.

وأشار حاتم ، فى حواره لـ"صدى البلد" إلى أن ظهور التطعيمات أو اللقاحات ضد فيروس كورونا سيكون بداية النهاية للفيروس ، ومن الممكن ان نعلن أن فيروس كورونا مثل الانفلونزا الموسمية حينما يتم تطعيم 50 % من شعب أى دولة.

وتابع رئيس لجنة الصحة بالبرلمان  : على سبيل المثال نجد أن دول مثل الإمارات وإنجلترا وإسرائيل لديها من الإمكانيات المادية لهذه التطعيمات ، ومن المتوقع أن تعلن خلال شهور إنتهاء فيروس كورونا.

واختتم: اغلب شركات الأدوية فى العالم أعلنت أنه سيكون هناك 4 مليارات جرعة تطعيم لقاح كورونا خلال عام 2021 ، وبالتالى لو حصل عدد كبير من المواطنين فى أى دولة على جزء كبير منها وتم تطعيمها ستكون نهاية فيروس كورونا عام 2021.
شاهد .. رئيس صحة البرلمان يكشف لـ صدى البلد موعد نهاية فيروس كورونا
شاهد .. رئيس صحة البرلمان يكشف لـ صدى البلد موعد نهاية فيروس كورونا
شاهد .. رئيس صحة البرلمان يكشف لـ صدى البلد موعد نهاية فيروس كورونا
شاهد .. رئيس صحة البرلمان يكشف لـ صدى البلد موعد نهاية فيروس كورونا
شاهد .. رئيس صحة البرلمان يكشف لـ صدى البلد موعد نهاية فيروس كورونا
شاهد .. رئيس صحة البرلمان يكشف لـ صدى البلد موعد نهاية فيروس كورونا
شاهد .. رئيس صحة البرلمان يكشف لـ صدى البلد موعد نهاية فيروس كورونا
شاهد .. رئيس صحة البرلمان يكشف لـ صدى البلد موعد نهاية فيروس كورونا
شاهد .. رئيس صحة البرلمان يكشف لـ صدى البلد موعد نهاية فيروس كورونا
شاهد .. رئيس صحة البرلمان يكشف لـ صدى البلد موعد نهاية فيروس كورونا
شاهد .. رئيس صحة البرلمان يكشف لـ صدى البلد موعد نهاية فيروس كورونا
شاهد .. رئيس صحة البرلمان يكشف لـ صدى البلد موعد نهاية فيروس كورونا
شاهد .. رئيس صحة البرلمان يكشف لـ صدى البلد موعد نهاية فيروس كورونا
شاهد .. رئيس صحة البرلمان يكشف لـ صدى البلد موعد نهاية فيروس كورونا
شاهد .. رئيس صحة البرلمان يكشف لـ صدى البلد موعد نهاية فيروس كورونا
شاهد .. رئيس صحة البرلمان يكشف لـ صدى البلد موعد نهاية فيروس كورونا
شاهد .. رئيس صحة البرلمان يكشف لـ صدى البلد موعد نهاية فيروس كورونا
شاهد .. رئيس صحة البرلمان يكشف لـ صدى البلد موعد نهاية فيروس كورونا
شاهد .. رئيس صحة البرلمان يكشف لـ صدى البلد موعد نهاية فيروس كورونا
شاهد .. رئيس صحة البرلمان يكشف لـ صدى البلد موعد نهاية فيروس كورونا
شاهد .. رئيس صحة البرلمان يكشف لـ صدى البلد موعد نهاية فيروس كورونا
شاهد .. رئيس صحة البرلمان يكشف لـ صدى البلد موعد نهاية فيروس كورونا
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