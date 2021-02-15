شاهد .. رئيس صحة البرلمان يكشف لـ صدى البلد موعد نهاية فيروس كورونا

قال الدكتور أشرف حاتم ، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق، ان هناك عددا من دول العالم قامت بإكتشاف تطعيمات لفيروس كورونا والتى تتغير من وقت لآخر، وحتى الان هناك 8 أنواع من التطعيمات موجودة على مستوى العالم ، مشيرا إلى إن فيروس كورونا مثل أى مرض سينتهى من العالم حينما نمنعه ، وحينما يحدث تحور للفيروس كل عام يتم تغيير اللقاح ، وسيكون اللقاح سنويا مثل لقاح الانفلونزا.
وأشار حاتم ، فى حواره لـ"صدى البلد" إلى أن ظهور التطعيمات أو اللقاحات ضد فيروس كورونا سيكون بداية النهاية للفيروس ، ومن الممكن ان نعلن أن فيروس كورونا مثل الانفلونزا الموسمية حينما يتم تطعيم 50 % من شعب أى دولة.
وتابع رئيس لجنة الصحة بالبرلمان : على سبيل المثال نجد أن دول مثل الإمارات وإنجلترا وإسرائيل لديها من الإمكانيات المادية لهذه التطعيمات ، ومن المتوقع أن تعلن خلال شهور إنتهاء فيروس كورونا.
واختتم: اغلب شركات الأدوية فى العالم أعلنت أنه سيكون هناك 4 مليارات جرعة تطعيم لقاح كورونا خلال عام 2021 ، وبالتالى لو حصل عدد كبير من المواطنين فى أى دولة على جزء كبير منها وتم تطعيمها ستكون نهاية فيروس كورونا عام 2021.