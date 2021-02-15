أول طبيبة تحصل علي لقاح كورونا: لم أتعرض لأعراض جانبية وتناولت الجرعة الثانية

حصلت الدكتورة غادة متولي، مديرة الإدارة الصحية بالقنطرة غرب، بمحافظة الإسماعلية ، علي الجرعة الثانية للقاح كورونا، و هي أول طبيبة تحصل على الجرعة الاولي، في يناير الماضي، بمستشفي ابو خليفة للعزل، مع الإيذان بإطلاق حملة تطعيمات الأطقم الطبية.





وأكدت مديرة الإدارة الصحية بالقنطرة غرب، انها لم تلتفت للشائعات بشأن اللقاح لأن لديها ثقة في القيادة السياسية والمنظومة الصحية في مصر، خاصةً وأن وزيرة الصحة هالة زايد أعطت الطمأنينة بشأنه.





وأوضحت أنها تلقت الجرعة الاولي للقاح كورونا، يناير الماضي، ولم تتتعرض لاعراض جانبية، مؤكدة ان حصول الأطقم الطبية علي اللقاح، أفضل رد جميل حدث من الدولة للقطاع الطبي الذي يقف في صدارة المواجهة أمام الجائحة، مقدمة الشكر إلى وزيرة الصحة الدكتور

هالة زايد على حرصها على الأطقم الطبية.





تابعت، أنها شاهدت من سجل في الأطقم الطبية ورأت كل الفئات ولم يكن هناك شرطًا للأطباء في البداية أو التمريض أو ما شابه بل أنه لم يكن هناك أي تمييز بين الكوادر الطبية وبعضها البعض، مشيرةً إلى أنها حصلت علي كارت متابعة عند حصولها علي الجرعة الاولي للقاح كورونا، وبالتوجه الي مستشفي ابو خليفة للعزل، حصلت علي الجرعة الثانية بعد 21 يومًا، لافتا الي مدي تطبيق الإلتزام في التطعيمات الخاصة بالحملة الوقائية.





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