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فن

أحمد حاتم يشارك متابعيه كواليس فيلم "السرب"

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:37 ص
احمد حاتم
احمد حاتم
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ندى فكري
نشر الفنان أحمد حاتم صورة جديدة له عبر خاصية الاستوري، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد حاتم من كواليس فيلم السرب وعلق على الصورة قائلا: "الشاذلي...السرب".

وكان تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر حسابه الرسمي أعلن على موقع "فيس بوك" البرومو الرسمي لفيلم "السرب".

وكتب في تعليق عليه: "عملنا الاختيار وخافوا منه قمنا عاملين السِّرب وهيخافوا منه، رئيس مصر وعد بالقصاص فأوفى "السرب" قريبًا في دور العرض".

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه: "هدية المتحدة للشعب المصري، المجد للشهداء.. رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه".

فيلم "السرب" من بطولة أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، هند صبري، شريف منير، دياب، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين ومحمود عبد المغني وكريم فهمي وأحمد حاتم، ومن تأليف عمر عبد الحليم إخراج وأحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي.
أحمد حاتم يشارك متابعيه كواليس فيلم "السرب"
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