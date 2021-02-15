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أمين الأمومة والطفولة: نعمل على تفعيل مبادرات عديدة لحماية الأسرة ككل

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:10 ص
دكتور سحر السنباطى
دكتور سحر السنباطى
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة سحر السنباطى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن هناك تعاونا قائما بين المجلس ووزارة التضامن الاجتماعي لبحث كل ما يخص الأطفال بلا مأوى.

وأضافت "السنباطى"، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أننا نعمل على تفعيل مبادرات عديدة من أجل حماية الأسرة ككل وتنمية الطفل، هي من أهم أهداف المجلس.

وأشارت إلى أن حماية حقوق الأم وطفلها من أولى أولويات المجلس ، لافتة إلى أننا تبادلنا الخبرات مع المؤسسات الدولية لعرض التجربة المصرية فى حماية الطفل.

ولفتت إلى أنه لا يوجد فى الطب مصطلح "ختان إناث"، لذلك نتعاون قريبًا مع البرلمان العربى فى مجال حماية الطفل وبالأخص الفتيات.
 
وأكدت انه لابد من رفع الوعى الصحى والاجتماعى بالحكمة والاقناع، كما أنه لدينا 14 ألف رائدة ريفية على مستوى الجمهورية.
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