لتزيين أسوار المدارس.. انطلاق مبادرة بأيدينا نجملها بقنا

أعلنت إدارة دشنا التعليمية بقنا ، عن انطلاق مبادرة "بأيدينا نجملها" لتجميل أسوار المدارس بلوحات ورسومات فنية متخصصة بجانب تزيين الحدائق، تحت رعاية الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وإشراف مدير عام الإدارة التعليمية وفاء رشاد.





وانطلق قطار المبادرة من مدرسة دشنا الصناعية بنين بعمل عدد من اللوحات الجدارية والرسومات الفنية والدهانات على جدران وأسوار المدرسة بدشنا.





يستكمل قطار المبادرة، أعماله بعدد من مدارس التعليم الأساسي بالإدارة تحت شعار "مدرستي بترسم الأمل".





وقالت وفاء رشاد، مدير إدارة دشنا التعليمية، إن المبادرة تأتى انطلاقا من حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تفعيل دور المشاركة المجتمعية بين مدارس التعليم الفني ومؤسسات التعليم المختلفة بكل المراحل.





وأضافت رشاد، أنه من المقرر أن تتولى مدارس التعليم الفني زمام المبادرة و تنفيذها بعدد من مدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي.



