ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعليق الصحف الرومانية على إقالة لوشيسكو من تدريب الهلال السعودي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:25 ص
لوشيسكو
لوشيسكو
Advertisements
إسراء أشرف
سلطت الصحف الرومانية الضوء على خبر إقالة مواطنها رازفان لوشيسكو من تدريب فريق الهلال، بعد الخسارة أمام ضمك في أبها بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونقلًا عن صحيفة "الرياضية" السعودية، قالت صحيفة "ديجي سبورت" الرومانية، الإثنين،إن رازفان عاش أيامًا صعبة في المنطقة العربية أخيرًا، بعد فوزه فقط في مباراتين خلال آخر 10 مواجهات، وخسارته لقب السوبر المحلي، لذلك كان 2021 معقد على المدرب الروماني.

كما أشار حساب "سبورت ميديا" إلى الوضع السيء للوشيسكو، ورحيله عن الملاعب السعودية بشكل رسمي، مع تولي البرازيلي روجيريو ميكالي تدريب الفريق الأول بصفة مؤقتة.

أما صحيفة "تليكوم سبور" فأبرزت أولًا إنجازات رازفان مع الهلال، بعد الفوز بدوري أبطال آسيا، كأس الملك، الدوري السعودي بفارق كبير من النقاط، بالإضافة إلى رابع العالم في مونديال الأندية، قبل أن يُقال من منصبه بعد البداية السيئة خلال عام 2021، وفشل الفريق الهلالي في تحقيق الفوز أمام عدة منافسين، مع خسارة لقب السوبر المحلي أمام منافسه النصر.

وكان لوشيسكو تولى قيادة الهلال، في صيف 2019، قادمًا من باوك اليوناني، في عقد يمتد لمدة موسمين حتى صيف 2021.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موتوسيكلات وسيارات مرسيدس و جيب في مزاد جديد مارس المقبل "تفاصيل"

في عيد ميلادها .. 15 صورة تكشف جمال و أناقة نسرين طافش

هيونداي تطرح إصدارا جديدا من أكسنت HYUNDAI ACCENT RB في مصر.. صور