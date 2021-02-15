وكيل مشروعات البرلمان تشيد باستجابة "نبيلة مكرم" لطلبها بالجلسة العامة

أشادت النائبة/هالة ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالإستجابة السريعة التي قامت بها السفيرة "نبيلة مكرم" وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وذلك أثناء مطالبة النائبة للوزيرة تعقيبا على الكلمة التي القتها أمام مجلس النواب لإطلاع النواب على ابرز جهود الوزارة في إطار برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق" بتدشين مبادرة للحفاظ على التراث المصري والهوية الحرفية المصرية وكذا استقطاب الطيور المهاجرة العاملة بالصناعات الحرفية المصرية والمصدرة لها.





حيث قامت الوزيرة بدعوة النائبة وكيل لجنة المشروعات الصغيرة لحضور إفتتاح مشروع إحياء الحرف التراثية في حي الجمالية، وهو المشروع الذي تم تأسيسه من قِبل احد المصريين المقيمين في كندا

وهو الدكتور " إبراهيم" و الذي أشار الى اختياره حي الجمالية لكونه الحي الذي نشأ به.





كما أثنت النائبة هالة ابو السعد على حرص االوزيرة في جميع زيارتها للخارج، على تشجيع المصريين والمستثمرين على العودة إلى بلادهم والمساعدة في مشروعات التنمية، مشيرة إلى أن الدكتور إبراهيم تلقى هذه الدعوة بشكل جاد، وقرر العودة لإطلاق هذا المشروع الهام و الذي يعد خطوة في طريق الإرتقاء بالصناعات الحرفية المصرية على مستوى العالم.





واشادت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بتشديد وزير الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، على أهمية العمل على إحياء الحرف التراثية القديمة؛ نظرًا لأهميتها في استعادة الهوية المصرية كما طالبت بتعميم تلك المبادرات والمشاريع على جميع المستويات والأصعدة وتشجيع الطيور المهاجرة على إحياء الصناعات اليدوية والحرفية المصرية

وتصديرها للعالم أجمع لما في ذلك من منفعة محلية وإقليمية ودولية.