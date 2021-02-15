ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

دار الإفتاء في موشن جرافيك: التصدي لظاهرة التعصب يكون بربط الدين بالأخلاق

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:31 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد شحتة
قالت دار الإفتاء المصرية، إن المتابع لصفحات السوشيال ميديا يلحظ انتشار ظاهرة التشنج والتعصب الديني، ويبدو ذلك جليًّا في مشاركات وتعليقات رواد هذه المواقع، حيث نرى في التعليقات على أي قضية خلافية بسيطة اعتراضًا في صورة سب لصاحب الرأي المخالف بأقذر الألفاظ وأقبح الأساليب، دون الالتزام بأدب الخلاف في الإسلام أو عرض رأي آخر يتسم بالعقل والحجة والدليل.

وأضافت الدار - في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة - أنه لابد من التصدي لهذه الظاهرة بربط الدين ربطًا كاملًا بالأخلاق، وبالممارسة القولية والفعلية، وإشاعة ثقافة الاختلاف في الرأي والبحث الذي يثري العقول ويهذب النفوس ويرتقي بالأذواق.

وأشارت الدار إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختصر رسالته الشريفة كلها في قضية الأخلاق وحدها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

دار الإفتاء في موشن جرافيك: مصر مرت بتحديات متلاحقة استغلها المغرضون لخلق حالة توتر بين المواطن والدولة

محمد سالم أبو عاصي: بعض الشيوخ على الفضائيات يفتون دون علم

دار الإفتاء: الإسلام حث على تهنئة غير المسلمين.. موشن جرافيك

دار الإفتاء: نواجه تيارات العنف والإرهاب بطريقة علمية

الإفتاء: حب الوطن دليل الكمال الإنساني .. والنبي حن قلبه إلى مكة

ترشيحاتنا

ما مصير كلوب حال فشل ليفربول في التأهل إلى دوري الأبطال؟ موقع عالمي يجيب

قرار عاجل من الطيران المدني الكويتي

هيونداي تطرح إصدارا جديدا من أكسنت HYUNDAI ACCENT RB في مصر.. صور

انتقام شنيع.. مجزرة في حفل زفاف بعد رفض العروس الزواج من ابن عمها

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي والمريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا

إيران.. عزل قرية كاملة بعد حالة وفاة وإصابات بسلالة كورونا البريطانية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موتوسيكلات وسيارات مرسيدس و جيب في مزاد جديد مارس المقبل "تفاصيل"

في عيد ميلادها .. 15 صورة تكشف جمال و أناقة نسرين طافش

هيونداي تطرح إصدارا جديدا من أكسنت HYUNDAI ACCENT RB في مصر.. صور