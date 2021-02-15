دار الإفتاء في موشن جرافيك: التصدي لظاهرة التعصب يكون بربط الدين بالأخلاق

قالت دار الإفتاء المصرية، إن المتابع لصفحات السوشيال ميديا يلحظ انتشار ظاهرة التشنج والتعصب الديني، ويبدو ذلك جليًّا في مشاركات وتعليقات رواد هذه المواقع، حيث نرى في التعليقات على أي قضية خلافية بسيطة اعتراضًا في صورة سب لصاحب الرأي المخالف بأقذر الألفاظ وأقبح الأساليب، دون الالتزام بأدب الخلاف في الإسلام أو عرض رأي آخر يتسم بالعقل والحجة والدليل.





وأضافت الدار - في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة - أنه لابد من التصدي لهذه الظاهرة بربط الدين ربطًا كاملًا بالأخلاق، وبالممارسة القولية والفعلية، وإشاعة ثقافة الاختلاف في الرأي والبحث الذي يثري العقول ويهذب النفوس ويرتقي بالأذواق.



