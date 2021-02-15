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نادية زخاري تكشف أكثر انواع السرطان المصاب بها المصريون|شاهد

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:02 ص
الدكتورة نادية زخاري
الدكتورة نادية زخاري
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نورهان رأفت
كشقت الدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي سابقا ، عن أكثر أنواع السرطانات المصاب بها المصريين، موضحة أن سرطان المثانة كان من ضمنها، وسرطان الثدي، حتى الآن في السيدات، وسرطان العظان 
و"اللوكيميا" وسرطان العين في الأطفال.

ولفتت الدكتورة نادية زخاري، عبر "سكايب"، لـ برنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "تن"، إلى أن الأورام السرطانية لا تنشأ من مسبب واحد فقط، بل إن خلايا الجسم تتعرض لأكثر من مسبب في وقت واحد.

وأوضحت "زخاري" أن هناك نوعان من الأورام، تنقسم بين الجامدة والأورام السائلة، منوهة أن النوعين لهم نفس الخطورة، ولابد من الاكتشاف المبكر، لأن الخطورة الحقيقة تنشأ من تأخر اكتشافها.

وقدمت "زخاري" نصائح للأمهات للوقاية من السرطانات، وخاصة الذي لهم تاريخ للمرض بالعائلة، ومنها الفحص الدوري للوقاية من سرطانات الثدي، وبالنسبة لطفلها يجب أن تحذر من سخونية الطفل المبررة، ومراعاة عدم الجلوس في أماكن الممدخنين، ومراعاة غذاء الطفل، والابتعاد عن المعلبات.
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