الفوز 2/0 .. توقعات الجماهير لمباراة الأهلي أمام المريخ السوداني

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لمواجهة المريخ السوداني الثلاثاء المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في ظل غياب

عدد من اللاعبين، علي معلول للإصابة بكأس العالم للأندية، وحسين الشحات بسبب الإيقاف بنهائي أفريقيا أمام الزمالك، وصلاح محسن الذي تعرض للإصابة اثناء التدريبات الجماعية للفريق.





وتعد أولى مباريات الأهلي عقب المشاركة ‏في كأس العالم للأندية ، التي أقيمت خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري والتي نجح ‏خلالها الأهلي في الحصول على المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية.‏









وقد رصدت عدسة صدى البلد آراء جماهير كرة القدم المصرية حول توقعاتهم لأداء الأهلي في دوري الأبطال، وهل سيحقق الفوز في أولى الجولات أمام المريخ السوداني، وعن غياب أبرز اللاعبين بالفريق هل سيؤثر على الأداء.









في البداية ذكر أحمد صالح أنه يتوقع أداء مشرف للأهلي في هذه البطولة، وخاصة بعدما أبلى جيدًا في كأس العالم للأندية أمام أبطال العالم، ويتوقع أن يتأثر الاداء بعض الشيء بسبب الإجهاد أو غياب بعض اللاعبين مثل علي معلول.









وتابع أشرف محمد أن الأهلي قادر على الفوز بسهولة على المريخ السوداني، ويتوقع أداء جيد وإحراز العديد من الأهداف، ويتوقع أن يتألق بواليا وأيمن أشرف والشناوي، وعن النتيجة يتوقع أن تكون فوز للنادي الأهلي بثنائية نظيفة، وذلك لتألق عدد كبير من اللاعبين في الفترة الحالية، وإقامة المباراة على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي.









وأوضح حسن جمال أن الأهلي لا يتأثر بغياب بعض اللاعبين فلديه الجاهزية دومًا بالبدائل، ويتوقع أن يؤدى الأهلي بشكل ممتاز في هذه البطولة لخبرة اللاعبين والمدير الفني موسيماني مع افريقيا، ويتوقع فوز الأهلي أمام المريخ السوداني بثلاثية نظيفة.









وأشاد عبد الله حسين بأداء الأهلي في كأس العالم للأندية، وأوضح أنه شرف مصر أمام العالم، فرغم كونه من مشجعي نادي الزمالك، إلا إنه كان حريص على متابعة النادي الأهلي وتشجيعه، ويتوقع تعادل الأهلي أمام المريخ بنتيجة 1_1.