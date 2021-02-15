معلومة في تمرينة.. أهمية تمرين الديدلفت وأضراره

التمارين الرياضية هي الحل الأمثل للحصول على الجسم الرشيق والعضلات المفتولة، ولكن تختلف التمارين الرياضية من حيث الفائدة التي تمنحها لجسمك، فهناك تمارين لا يمكنك التوقف عن ممارستها على الإطلاق.





في البداية قال كابتن عمرخالد مدرب لياقة بدنية مع انتشار كورونا وقلق المتدربين من التمرين داخل الجيم يمكن الحفاظ على الجسم من الزيادة بالإضافة إلى تكبير العضلات عن طريق بعض التمرينات الرياضية في المنزل.





واضاف خالد يمكن تطبيق اي تمرين بيتم التمرين عليه داخل الجيم في المنزل ولكن يجب أن يكون بوزن جسمك ومن هذه التمرينات تمرين الأسكوار والديد لفت والبوشب والعقلة.





وأوضح عمر خالد أن تم مشاهدة تمرين الديد ليفت وهو تمرين يساعد على تشغيل جميع عضلات الجسم وهو يقوم بتقوية منطقة البطن والمنطقة الخلفية من الجسم مشيرا أن في حالة تطبيق التمرين بطريقة خاطئة يؤثر على العمود الفقري ويسبب الانزلاق الغضروفي .





وتابع خالد أن هذا التمرين تمرين قوة ويفضل أن يتم تطبيقة عن طريق زيادة الوزن وخفض عدد المجموعة مشيرا أن البنات اكثر إقبالا على هذا التمرين لأنه بيقوم بشد الجسم ويعطي الجسم شكل انسيابي.