أملي وعمري الحاضر.. لقاء الخميسي توجه رسالة حب لأولادها

شاركت لقاء الخميسي متابعيها بصورة لأولادها الأدهم والآسر من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلقت لقاء الخميسي على الصورة قائلة: "الادهم و الآسر كل عيد حب و انتم املي و عمري الحاضر و النجاح ، كل عيد حب و انتم نور عيني و قلبي".





وكانت قد أحيت لقاء الخميسي أول حفل غنائي لها على مسرح ساقية الصاوي وقدمت خلال الحفل باقة متنوعة من أغاني بعض المطربين والمطربات الكبار، وعلى رأسهم جارة القمر فيروز.





ولاقى الحفل حماس كثيرين فور إعلانها عنه، ويقام وفقا للإجراءات الإحترازية الصحية، بحضور جماهيري لافت.





كانت لقاء الخميسي نشرت البوستر الدعائي للحفل عبر حسابها على "انستجرام، وعلقت عليه قائلة: "منتظراكم في حفلة ساقية الصاوي النهارده".