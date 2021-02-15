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رياضة

بعد الفوز على راسينج كلوب..ممدوح عيد يوجه رسالة شكر للاعبي بيراميدز

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:09 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
وجه المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز التحية للاعبي فريق الكرة بعد الأداء الرائع أمام راسينج كلوب أبيدجان والفوز بهدفين دون مقابل سجلهما إسلام عيسى، في ذهاب دور ال٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قال الرئيس التنفيذي في تصريحات للمركز الإعلامي إن اللاعبين كانوا رجالا وتحملوا المسئولية وحققوا فوزا هاما رغم الظروف الصعبة المحيطة ودرجات الحرارة والرطوبة الكبيرة، وما حدث من جانب مسئولي الفريق المنافس، مشيرا إلى أنه يوجه التحية للجميع على روحهم العالية وتقديمهم لمباراة قوية وتحقيق فوز كبير خارج الأرض.

أضاف عيد بأنه فخور بلاعبي بيراميدز وتمثيلهم لمصر في البطولات الخارجية بالصورة اللائقة، ومواصلة مشوار النتائج الرائعة خارج مصر، وبات بيراميدز هو الفريق المصري الوحيد الذي حقق أفضل انطلاقة في مشواره القاري بعدما لعب ١٠ مباريات حقق الفوز في ٩ منها.

أكد الرئيس التنفيذي أن فريق بيراميدز لديه هدف واضح وهو المنافسة على لقب الكونفدرالية بعدما كان قريبا من الفوز باللقب في النسخة الأخيرة ووصل للمباراة النهائية وسيعمل على الفوز بجميع مبارياته المقبلة من أجل تحقيق الهدف.
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