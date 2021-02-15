ارتفاع الموج وأمطار غزيرة.. اضطراب الملاحة في المتوسط من الغد

أصدرت إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارًا بحريًا خاصًا بالبحر المتوسط، تحذر فيه من اضطراب الملاحة البحرية هناك، اعتبارا من غد الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع الجاري، بالتزامن مع موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.





وقالت التنبؤات الجوية التابعة لهيئة الأرصاد، إن هناك نشاطا للرياح الشمالية الغربية على البحر المتوسط، بدءًا من غد الثلاثاء وحتى الخميس، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك وانخفاض الرؤية الأفقية هناك.





كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مما يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة، ويصل ارتفاع الموج خلال هذه الفترة ما بين 4 لـ 6 أمتار.





وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت وجود حالة من عدم الاستقرار في الطقس اعتبارًا من غد الثلاثاء وتستمر حتى نهاية الأسبوع يوم الخميس الموافق 18 فبراير، حيث يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بمعدل ما بين 3 لـ 6 درجات يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، ويكون هناك سقوط للأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.



