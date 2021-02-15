انطلاق سلسلة ندوات عن الممارسات الدولية لمكافحة الفساد بمؤسسات التعليم بجامعة حلوان

تعقد فعاليات الويبينار الدولي الأول فى سلسلة ندوات افتراضية بعنوان" الممارسات الدولية لمكافحة الفساد بمؤسسات التعليم العالى" تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ورئيس لجنة مكافحة الفساد، وبالتعاون بين لجنة مكافحة الفساد ومكتب العلاقات الدولية .





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من المنتظر أن تتناول أولى حلقات السلسلة التجارب الناجحة والممارسات الخاصة بالأنشطة الطلابية والمناهج الدراسية فى عدد من الجامعات الشريكة من قارات العالم المختلفة.





يعقد الويبينار بمشاركة عدد من المحاضرين وهم دكتور الكس بيتكوف من منظمة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ودكتور كمال العلاوين من جامعة الأردن، ودكتور مونيكا كيريا من جامعة كافيندش فى أوغندا، و دكتور شابير احمد خان من جامعة بيشاوار الباكستانية، ودكتور مارتين ليندر من جامعة مارتن لوثر الألمانية، ومن جامعة حلوان دكتور حنان كمال مقرر لجنه مكافحة الفساد.





تقام فعاليات الويبينار عبر برنامج زووم Zoom فى تمام الساعة الثانية وحتى الرابعة عصرا، يوم الأربعاء الموافق ١٧ فبراير ٢٠٢١ .