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حوادث

إحباط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل إلى داخل البلاد

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:24 ص
إحباط محاولة تهريب
إحباط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل
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مصطفى الرماح
 
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها ، وتشديد الرقابة على كافة المنافذ بالبلاد .

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام (إحدى الشركات الكائن مقرها ببورسعيد) بإستيراد رسالة من خارج البلاد داخل حاوية مشمولها المستندى (معدات زراعية) وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية من مستحضرات التجميل ضمن مشمول الرسالة بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة .

 عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط (4292 عبوة مستحضرات تجميل "كولاجين") مخبأة بمخازن سرية بطريقة يصعب كشفها بداخل جسم المعدات .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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