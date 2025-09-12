قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير فلسطين بالقاهرة: اعتماد إعلان نيويورك تأكيد دولي على حل الدولتين
مفاجأة.. الموساد رفض اغتيال قادة حماس في قطر بعملية برية
وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة جديدة للشباب برواتب تصل 10 آلاف جنيه
لماذا أمر الرسول بنفض الفراش عند النوم؟.. ليحميك من 5 شرور
ياسين منصور ينوي الترشح لرئاسة الأهلي.. وهؤلاء أبرز المنافسين
صفعة على وجه تل أبيب.. إسبانيا تطرد لاعبي الشطرنج الإسرائيليين دعماً لفلسطين
إصابة 3 سيدات بحالة اختناق فى قرية سمهود بقنا بسبب تسريب غاز الكلور
السفير عاطف سالم لـ صدى البلد: اغتيالات إسرائيل عقيدة سياسية.. "العدوان على الدوحة" جرس إنذار .. الحصانة الأمريكية لـ نتنياهو تهدد بانفجار إقليمي
أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة
طارق يحيى: الخطيب أبلغ أعضاء مجلس الأهلي بأن قراره نهائي ولا رجعة فيه
موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة
منتخب مصر تحت 20 سنة يختتم استعداداته بالقاهرة قبل السفر إلى تشيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدينة بورفؤاد تستقبل 10 آلاف زائر من أبناء المدينة والمحافظات المجاورة

كعادتها الاسبوعية مدينة بورفؤاد تستقبل 10 آلاف زائر من أبناء المدينة والمحافظات المجاورة
كعادتها الاسبوعية مدينة بورفؤاد تستقبل 10 آلاف زائر من أبناء المدينة والمحافظات المجاورة
محمد الغزاوى

شهدت الأندية المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس ومرسى المعديات والحدائق العامة والمتنزهات والمنتجعات السياحية،بمدينة بورفؤاد، اليوم الجمعة، توافد الالاف من المواطنين من أبناء المحافظة وزائريها من المحافظات المجاورة لقضاء عطلة نهاية الاسبوع.

حيث شهدت مدينة بورفؤاد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ، اقبال الالاف من الزائرين من أبناء المدينة والمحافظات الأخرى ، حيث يستمر توافد أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لمدينة بورفؤاد لزيارة العديد من المعالم السياحية والتاريخية وعلى رأسها جبال الملح بشركة النصر للملاحات والتي اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التي يزورها القادمين للمدينة والتي أصبحت من أفضل الأماكن السياحية ببورسعيد مؤخراً.

كعادتها الاسبوعية مدينة بورفؤاد تستقبل 10 آلاف زائر من أبناء المدينة والمحافظات المجاورة

 يحرص زوار مدينة المدينة على الذهاب لجبال الملح بشركة النصر للملاحات وقضاء وقت ممتع علي الجبال، والتصوير وكأنها جبال ثلج في أوروبا، وذلك بعدما تحولت منطقة الملاحات إلي مزار سياحي. والتي اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التي يزورها القادمين للمدينة والتي أصبحت من أفضل الأماكن السياحية بمحافظة بورسعيد مؤخراً .
 


هذا بالإضافة إلى ركوب المعدية وإلتقاط الصور التذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية وزيارة المجمع الإسلامي ومسجد بورفؤاد الكبير وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات ونادي بورفؤاد الرياضي والذي يعد أقدم نادي تم إنشاؤه بمصر ومشاهدة فيلات هيئة قناة السويس التاريخية والتي تمتاز بالطراز الفرنسي الفريد وميدان الملك فؤاد ومحكمة المختلط التاريخية والتجول في شوارع المدينة وسط المسطحات الخضراء.

كما أكد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الجمعة أن المدينة استقبلت نحو ما يقرب من 10 آلاف زائر منذ الساعات الاولى من صباح اليوم حتى الاّن ، وذلك لمشاهدة معالم المدينة الساحية والتاريخية، مشيراً إلى استقبال المدينة للعديد من الزائرين سواء من أبناء المحافظة او المحافظات المجاورة فضلاً عن استقبال العديد من الرحلات لبعض الجاليات العربية والأفريقية والأجنبية .

وعن وتوافد المواطنين لزيارة جبال الملح صرح الدكتور إسلام بهنساوي بأن المدينة تحتل المرتبة الأولى في السياحة من هذا النوع مشيراً إلى ضرورة الإهتمام بالزائرين وتقديم كافة الخدمات لتنشيط السياحة الداخلية لجميع الرحلات القادمة من كافة محافظات الجمهورية لمشاهدة جبال الملح ولإدخال البهجة والسرور على نفوس المصريين لتصبح جبال الملح منافساً لجبال الجليد.

كما أكد رئيس مدينة بورفؤاد، بأنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بغرفة عمليات مدينة بورفؤاد ،موجهاً الأجهزة التنفيذية بالمدينة بالتواجد الدائم وتكثيف حملات النظافة بأنحاء المدينة والحدائق العامة والمتنزهات وكذلك شاطىء المدينة للحفاظ على المظهر الجمالي خلال عطلة نهاية الاسبوع.

وأعرب العديد من الزائرين عن سعادتهم بزيارة المدينة والتي تمتلك مقومات سياحية رائعة ومصممة على الطراز الأوروبي بالإضافة إلى الطقس الرائع، مؤكدين على أن مدينة بورفؤاد شهدت طفرة كبيرة في مجال السياحة وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة والتي يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الإجتماعي.

كما أشاد مواطنو المدينة وزائريها  بأعمال التطوير، التي جرت بالمدينة مؤخراً بما يتناسب مع الموقع الجغرافي ويعمل على تسويق مدينة بورفؤاد سياحياً، وايضاً عكس الطابع الجمالي والطابع التاريخي الذي تتميز به مدينة بورفؤاد.

كما أكد عدد كبير من المواطنين و زوار المحافظة على التغيير والطفرة الحقيقة التي جرت على أرض بورسعيد،  و ظهروها بشكل حضاري وجمالي يعكس جهود الأجهزة التنفيذية و اهتمام القيادة السياسية بمحافظة بورسعيد.

بورفؤاد قناة السويس بورسعيد جبال الملح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

ترشيحاتنا

أحمد الشرع

أحمد الشرع: أميركا لديها رغبة للاستثمار في سوريا

العدوان الإسرائيلي ضد قطر

وزراء أوروبيون يهاجمون إسرائيل: العدوان على قطر يقوض التهدئة في غزة

منتجات الحلال

روسيا ترفع صادراتها من "منتجات الحلال" في 2024 بزيادة قدرها 82% خلال عام

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الأصعدة المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من سرعتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

برج الثور وحظك اليوم السبت 13 سبتمبر..استمتع باللحظة

برج الثور وحظك اليوم السبت 13 سبتمبر
برج الثور وحظك اليوم السبت 13 سبتمبر
برج الثور وحظك اليوم السبت 13 سبتمبر

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 .. اختر كلماتك جيدًا

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 .. اختر كلماتك جيدًا
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 .. اختر كلماتك جيدًا
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 .. اختر كلماتك جيدًا

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد