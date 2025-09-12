مدينة بورفؤاد تستقبل 10 آلاف زائر من أبناء المدينة والمحافظات المجاورة

شهدت الأندية المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس ومرسى المعديات والحدائق العامة والمتنزهات والمنتجعات السياحية،بمدينة بورفؤاد، اليوم الجمعة، توافد الالاف من المواطنين من أبناء المحافظة وزائريها من المحافظات المجاورة لقضاء عطلة نهاية الاسبوع.

حيث شهدت مدينة بورفؤاد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ، اقبال الالاف من الزائرين من أبناء المدينة والمحافظات الأخرى ، حيث يستمر توافد أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لمدينة بورفؤاد لزيارة العديد من المعالم السياحية والتاريخية وعلى رأسها جبال الملح بشركة النصر للملاحات والتي اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التي يزورها القادمين للمدينة والتي أصبحت من أفضل الأماكن السياحية ببورسعيد مؤخراً.

يحرص زوار مدينة المدينة على الذهاب لجبال الملح بشركة النصر للملاحات وقضاء وقت ممتع علي الجبال، والتصوير وكأنها جبال ثلج في أوروبا، وذلك بعدما تحولت منطقة الملاحات إلي مزار سياحي. والتي اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التي يزورها القادمين للمدينة والتي أصبحت من أفضل الأماكن السياحية بمحافظة بورسعيد مؤخراً .





هذا بالإضافة إلى ركوب المعدية وإلتقاط الصور التذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية وزيارة المجمع الإسلامي ومسجد بورفؤاد الكبير وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات ونادي بورفؤاد الرياضي والذي يعد أقدم نادي تم إنشاؤه بمصر ومشاهدة فيلات هيئة قناة السويس التاريخية والتي تمتاز بالطراز الفرنسي الفريد وميدان الملك فؤاد ومحكمة المختلط التاريخية والتجول في شوارع المدينة وسط المسطحات الخضراء.

كما أكد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الجمعة أن المدينة استقبلت نحو ما يقرب من 10 آلاف زائر منذ الساعات الاولى من صباح اليوم حتى الاّن ، وذلك لمشاهدة معالم المدينة الساحية والتاريخية، مشيراً إلى استقبال المدينة للعديد من الزائرين سواء من أبناء المحافظة او المحافظات المجاورة فضلاً عن استقبال العديد من الرحلات لبعض الجاليات العربية والأفريقية والأجنبية .

وعن وتوافد المواطنين لزيارة جبال الملح صرح الدكتور إسلام بهنساوي بأن المدينة تحتل المرتبة الأولى في السياحة من هذا النوع مشيراً إلى ضرورة الإهتمام بالزائرين وتقديم كافة الخدمات لتنشيط السياحة الداخلية لجميع الرحلات القادمة من كافة محافظات الجمهورية لمشاهدة جبال الملح ولإدخال البهجة والسرور على نفوس المصريين لتصبح جبال الملح منافساً لجبال الجليد.

كما أكد رئيس مدينة بورفؤاد، بأنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بغرفة عمليات مدينة بورفؤاد ،موجهاً الأجهزة التنفيذية بالمدينة بالتواجد الدائم وتكثيف حملات النظافة بأنحاء المدينة والحدائق العامة والمتنزهات وكذلك شاطىء المدينة للحفاظ على المظهر الجمالي خلال عطلة نهاية الاسبوع.

وأعرب العديد من الزائرين عن سعادتهم بزيارة المدينة والتي تمتلك مقومات سياحية رائعة ومصممة على الطراز الأوروبي بالإضافة إلى الطقس الرائع، مؤكدين على أن مدينة بورفؤاد شهدت طفرة كبيرة في مجال السياحة وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة والتي يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الإجتماعي.

كما أشاد مواطنو المدينة وزائريها بأعمال التطوير، التي جرت بالمدينة مؤخراً بما يتناسب مع الموقع الجغرافي ويعمل على تسويق مدينة بورفؤاد سياحياً، وايضاً عكس الطابع الجمالي والطابع التاريخي الذي تتميز به مدينة بورفؤاد.

كما أكد عدد كبير من المواطنين و زوار المحافظة على التغيير والطفرة الحقيقة التي جرت على أرض بورسعيد، و ظهروها بشكل حضاري وجمالي يعكس جهود الأجهزة التنفيذية و اهتمام القيادة السياسية بمحافظة بورسعيد.