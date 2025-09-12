إصابه 8 اشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

اصيب ثمانية اشخاص باصابات متفرقة اثر وقوع حادث تصادم على طريق جمصه بلقاس بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديريه امن الدقهليه اخطارا من شرطه النجده يفيد بوقوع حادث تصادم ملاكى و نصف نقل مع ميكروباص على طريق جمصه- بلقاس

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وتبين اصابه ثمانى اشخاص و هم:

أنعام السعيد متولى 60 عاما مقيم السبخاويه مصابه

كدمات وسحجات ، فرحه السعيد متولى 60 عاما مقيمة السبخاويه واصابتها

اشتباه كسر باليد اليمن

ايمان ابراهيم علي 17عاما مقيمة طلخا كدمه بالساق اليمني واليسري.



ايمان محمد جاد 50عاما مقيم طلخا واصابتها كدمه بالرأس

أحمد الشحات سعيد 23عاما مفيم عزبه برهام واصابته اشتباه كسر بالترقوه كسر بالساعد الأيسر واشتباه كسر بالفخد الأيسر .

أنعام السعيد متولى 60 عاما مقيم السبخاويه واصابتها كدمات وسحجات.

كما اصيب محمد محمود حافظ 30 عاما مقيم شربين واصابته كسر بالساق اليمنى

أحمد عطاء السيد 41 عاما مقيم السبخاويه واصابته كسر بالساق اليمنى ، ابراهيم حسن عيسى سيلمان 22 عاما مقيم المحله الكبرى مصاب اشتباه كسر بالضلوع.

تم نقل المصابين الى مستشفى بلقاس لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابه العامة.