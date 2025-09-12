قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها
صلاح السبب .. هل يحتفل منتخب مصر بالتأهل من استاد القاهرة أم من ملعب آخر؟
رغم التحذيرات الأمريكية.. الأمم المتحدة تدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية
زوجة جمال عبد الحميد: سقوطه ليس له علاقة بمرض السكري
1000 متر.. مقلب قمامة على الطريق السريع يثير غضب الأهالي في البلينا
أصيبو بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام
دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. ردده قبل أذان المغرب
إقالات للقيادات وإحالة للنائب العام.. غضب وزير الصحة بعد إصابة مواطنين بالعمى في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي
"العاملين بالبترول": شركة جنوب حققت زيادة 6% في إنتاج الزيت الخام 2025
رابط التقديم على مسابقة الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة
تفاصيل لقاء أحمد الشرع بقائد القيادة المركزية الأمريكية في دمشق| شاهد
الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة حرب مكتملة الأركان في غزة
محافظات

الدقهلية .. تحرير 14 مخالفة في حملة رقابية وتفتيشية على المخابز

همت الحسينى

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية التابعة لمكتبه، لجنة التفتيش برئاسة مدير إدارة المتابعة بالتنسيق مع مديرية التموين، للمرور والتفتيش على المخابز ومتابعة جودة الأداء فيها، وذلك استمرارا للاستجابة السريعة لشكاوي المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة، وصفحات التواصل الاجتماعي، وتم رصدها من قبل فريق الرصد والمتابعة ، مشيراً إلى أن الفريق يعمل على رصد شكاوي المواطنين على مدار 24 ساعة ويتم التحقق منها وفحصها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على الفور.

وأوضح محافظ الدقهلية أن لجنة التفتيش والمتابعة قامت بالمرور على عدد من المخابز في حملة رقابية مفاجئة وضبطت 14 مخبزا مخالفا، وأكد أن هذه الحملات ليست مجرد إجراء مؤقت، بل هي خطة مستمرة للتأكد من وصول الدعم الحكومي لمستحقيه، وشدد على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب بقوت المواطنين، وأن الحملات ستستمر بشكل مكثف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين الذين يستغلون الدعم لتحقيق مكاسب شخصية.

 وشن فريق الرقابة من إدارة التفتيش والمتابعة ومديرية التموين بالدقهلية حملة مفاجئة على 20 مخبز في عدد من مراكز ومدن وقرى محافظة الدقهلية، أسفرت عن ضبط 14 مخبزا مخالفا وتحرير المحاضر اللازمة تجاه أصحابها.

استهدفت الحملة التفتيشية، مخابز بندر دكرنس، وميت السودان وأشمون، وعزبة أشمون، ومنية النصر ومنشأة عاصم، كفر علام، والرياض والكردي، كشفت عن عدد من المخالفات التي تمس حقوق المواطنين في الحصول على الخبز المدعم شملت، نقص وزن الخبز، وهو ما يعد استيلاء واضح على الدعم المخصص للمواطنين، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم المخصص لإنتاج الخبز بلغت 50 شيكارة دقيق، والتوقف الجزئي عن الإنتاج دون مبرر.

شارك في الحملة  محمد صلاح مدير إدارة المتابعة، والدكتور اسماعيل تركي، والدكتور أحمد العيسوي من إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

الدقهلية محافظ تموين حملات

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

عمليات الرمد

أصيبو بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

تمساح

تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 12-9-2025

حسام غالي

علاء عزت: تصريحات حسام غالي خيانة لمواثيق وقيم الأهلي

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة

كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة تنظم قافلة مجانية بمبنى عياداتها الخارجية

الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود

بن طلال آل سعود : مصر قلب العرب والحاضنة للثقافات والشعوب

جانب من الفاعليات

صيدلة عين شمس تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج فارم دي كلينيكال

بالصور

بعد ظهورها بالحجاب .. صور أثارت الجدل لـ هدير عبد الرازق

صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

ثورة عالمية.. مبيعات السيارات الكهربائية تطيح بالبنزين بأكثر من النصف

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

