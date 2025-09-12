طارق يحيى: الخطيب أبلغ أعضاء مجلس الأهلي بأن قراره نهائي ولا رجعة فيه

أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج بلس 90، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قام بتسليم خطاب اعلان اعتذاره عن عدم الترشح لرئاسة النادي في الانتخابات المقبلة للمدير التنفيذي سعد شلبي.

وقال يحيى عبر قناة النهار: بعدما غادر الخطيب مقر النادي، قام المدير التنفيذي بفتح الخطاب، ووجد رسالة لزملائه في مجلس الإدارة يبلغهم خلالها بأنه لن يترشح في الانتخابات القادمة، وكانت الرسالة مؤثرة للغاية، وسعد شلبي قام بإبلاغ أعضاء مجلس الإدارة.

وأضاف: حاول مجلس الإدارة التواصل مع الخطيب لكنه قد اغلق هاتفه، وجمال الجارحي أحد أعضاء النادي القدامى والصديق المقرب من رئيس الأهلي ذهب إلى الساحل للجلوس معه لإقناعه بالعدول عن موقفه، وفي النهاية أبلغ جمال الجارحي أعضاء المجلس بأن الخطيب حسم قراره ولا رجعة فيه، وتم نشر الرسالة على الحسابات الرسمية للنادي.

وواصل: وبعد مشاورات بين أعضاء المجلس تم إصدار بيان للتأكيد على التمسك بوجود الخطيب كرئيسًا للنادي، لكن المؤكد أن هناك صدمة كبيرة بين الجماهير الأهلاوية. لكن في النهاية الخطيب تولى المسئولية منذ 8 سنوات، وبالتأكيد الأمر يتعلق بالحالة الصحية والأمور العائلية، والأطباء نصحوه بالابتعاد عن العمل الإداري، وضغوط الأهلي كبيرة والأعباء ثقيلة.

وأضاف: الخطيب يٌفضل الحصول على راحة، لأن صحته هي الأهم، بالطبع الأهلي له فضل كبير عليه، وهو خدم النادي كثيرًا لاعبًا ومدربًا وإداريًا حتى وصل لرئاسة النادي، وهو قيمة كبيرة، ولكن إصراره على الابتعاد عن المشهد في هذا التوقيت له أسباب كثيرة.

وأكمل: من خلال قراءة المشهد، قد يكون الخطيب وجد أن هناك معطيات آخرى بشأن منصب رئيس النادي، وبالتأكيد فهو لا يرغب في الدخول بأي صراعات مستقبلية.

وأشار إلى أن الخطيب كسب احترام جمهور الكرة المصرية بمختلف الانتماءات، وهو إيقونة كروية، والجميع يتمنى له دوام الصحة والعافية.