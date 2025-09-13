جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في عدة قرى بريف القنيطرة



أعلنت مصادر سورية أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت في عدة قرى بريف القنيطرة حيث إعتدت على السكان.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد الجمعة أن بعض السياسات الإسرائيلية تدل على أنها حزنت على سقوط النظام السابق، موضحا أنها كانت تريد من سوريا أن تكون دولة صراع مع دولة إقليمية وميدانا للصراع المستمر وتصفية الحسابات.



وقال الشرع في حواره لقناة الإخبارية السورية أن إسرائيل كان لديها مخطط لتقسيم سوريا وتريد أن تكون ميدانا للصراع مع الإيرانيين أو ما شابه ذلك وتفاجأت من سقوط النظام.

وأضاف الرئيس السوري أن إسرائيل اعتادت أن تعالج مشاكلها الاستخباراتية وفشلها الأمني في بعض الأحيان بأن تستخدم عضلاتها بالحذر الزائد في المخاوف الأمنية.

وتابع: "نحن الآن في طور مفاوضات ونقاش حول موضوع الاتفاق الأمني مع إسرائيل" مشيرا إلى أن إسرائيل اعتبرت أن سقوط النظام هو خروج لسوريا من اتفاق عام 1974 رغم أن سوريا أبدت منذ أول لحظة التزامها به.

