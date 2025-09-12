إصابة 14 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري قليوب

شهد أعلى كوبري قليوب في اتجاه القاهرة، حادث انقلاب ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 14 شخصًا دون وقوع وفيات، وجرى نقل المصابين لمستشفى قليوب وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري قليوب.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قليوب لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتجري الأجهزة الأمنية حاليًا الفحص والمعاينة للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.