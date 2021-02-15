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برلمان

حنفي جبالي يفتتح أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:42 ص
المستشار حنفي جبالي،
المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوي
بدأ المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، لاستكمال جدول أعمال الجلسات.

ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بعد أن انتهى في جلسة الأمس 153 مادة من مواد مشروع القانون.

وقبيل رفع الجلسة، أعلن رئيس البرلمان، أن حزب الوفد، أخطر المجلس، باختيار النائب سليمان وهدان، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب.

كما شهدت الجلسة إحالة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخطار رئيس حزب الوفد، بفصل النائب محمد عبد العليم داوود من عضوية الحزب.

وأوضح رئيس البرلمان، أن قرار الإحالة للجنة التشريعية لإعمال شئونها فيما تضمنته هذه الرسالة.
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