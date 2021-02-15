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حوادث

قبل ترويجها.. ضبط شخص بكمية من الحشيش والأفيون بأسيوط

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:55 ص
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط والمعينة لملاحظة الحالة الأمينة بدائرة المركز من ضبط ( 4 طربة ونصف من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الأفيون– مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس) بحوزة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز ، له معلومات جنائية) وذلك حال تواجده بدائرة المركز.

 وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

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