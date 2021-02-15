قبل ترويجها.. ضبط شخص بكمية من الحشيش والأفيون بأسيوط

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط والمعينة لملاحظة الحالة الأمينة بدائرة المركز من ضبط ( 4 طربة ونصف من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الأفيون– مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس) بحوزة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز ، له معلومات جنائية) وذلك حال تواجده بدائرة المركز.





وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.



