سقوط لص سرق حقيبة من سيارة بالمقطم

نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف ملابسات واقعة سرقة حقيبة يد سيدة من داخل سيارتها بالمقطم.





تبلغ لقسم شرطة المقطم من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم قررت بأنها حال توقفها بسيارتها بدائرة القسم فوجئت بأحد الأشخاص قام بمغافلتها وسرقة حقيبة يدها من داخل سيارتها وبداخلها مبلغ مالى، أوراق ومتعلقات شخصية ولاذ بالفرار مستقلًا إحدى السيارات.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها ملك عاطل ، مقيم بمدينة نصر وأنه وراء إرتكاب الواقعة أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة .





وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب (المغافلة)، وأقر بارتكابه واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم ضبط بحوزته مبلغ مالى من متحصلات واقعتى السرقة.





وأضاف بإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وتخلصه من الحقيبتين بإلقائهما بالطريق العام ، وبإستدعاء المجنى عليهما إتهماه بالسرقة ، وقررا بإستعادتهما الحقيبتين وما بداخلهما من أوراق عقب العثور عليهما بمعرفة الأهالى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



