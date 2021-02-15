صحة المنيا: تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 113 ألف منتفعة خلال يناير

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن الفرق الطبية بالعيادات المتنقلة الخاصة بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، قدمت خلال شهر يناير الماضي خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لنحو 113800 منتفعة،منها 14746 جدد و 99054 مترددة بالإضافة إلى الخدمات الأخرى من صرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.





وأوضح الدكتور سيد عبد العزيز مدير إدارة تنظيم الاسرة أنه تم صرف 125666 من وسائل تنظيم الاسرة، كما تم تنفيذ 100834 زيارة منزلية لعدد 800 رائدة ريفية بمختلف قرى المحافظة، فضلا عن تنفيذ 6000 ندوة تثقيفية وتوعوية عن فيروس كورونا وتنظيم الاسرة والصحة الإنجابية.





اقرأ المزيد













وأشار إلى انه تم تنفيذ دورات تدريبية لعدد من مقدمي خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية لرفع الكفاءة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين





وفي سياق متصل شهد المحافظ اللواء أسامة القاضي، يرافقه نائبه، الدكتور محمد محمود أبوزيد، بدء التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، للأطقم الطبية والعاملين داخل مستشفى الصدر بمدينة المنيا.





يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في توزيع لقاح كورونا على الأطباء والفئات الأولى بالتطعيم.





جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا ، والدكتورة الشيماء علي طه مدير وحدة الوبائيات والترصد بمديرية الصحة.





قدم المحافظ الشكر للأطقم الطبية بمستشفى الصدر، وكافة العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، مثمنًا دورهم الإيجابي في الوقوف صفًا واحدًا للتصدي لـ جائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.





وأجري المحافظ جولة تفقدية بغرف الاستقبال والفرز والعزل بالمستشفى، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية وتوافر كافة المستلزمات الطبية، كما تفقد تانك الاكسجين بالمستشفى للاطمئنان على توافر الاكسجين بالمستشفي، واستمع المحافظ، إلى شرح لآلية تلقي اللقاح بدايةً من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعات الثانية وطريقة التواصل مع متلقي اللقاح .



