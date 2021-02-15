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أخبار العالم

قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا بالإمارات

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:22 م
قفزة جديدة في إصابات
قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا بالإمارات
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شيماء مصطفى
أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، عن ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، أعلنت وزارة الصحة، في بيانها اليومي بشأن مستجدات الفيروس، تسجيل 3,123  إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد إجراء 162,774 فحصًا جديدًا على فئات مختلفة في المجتمع.

وأوضحت الصحة الإماراتية أن الإصابات الجديدة تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة وجميعهم حالاتهم مستقرة ويخضعون للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد 351,895 حالة.

وأضافت الوزارة الإماراتية أنه تم الإبلاغ عن 13 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1027 حالة.

‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 4,892 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 336,731 حالة.
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