بمعدل مليون راكب يوميًا.. نائب رئيس بوينج لـ «صدى البلد»: لدينا طلب قوي على «737 ماكس» بالمنطقة

أكد أنبيسي يتبارك، نائب الرئيس للمبيعات والتسويق في أفريقيا لدى شركة "بوينج" العالمية للطائرات التجارية، أن الشركة تشهد طلباً قوياً ومتزايداً على عائلة طائرات "737 ماكس" في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيراً إلى أن الناقلات الإقليمية تواصل الاستثمار في هذه الطرازات لدعم نمو شبكاتها وتحسين أدائها التشغيلي والبيئي.

وأوضح "يتبارك" في حوار خاص لـ «صدى البلد»، رداً على تحركات بعض الشركات الإقليمية نحو الطرازات المنافسة (A321neo)، أن بوينج تمتلك مزايا تنافسية وموثوقية تشغيلية لا تضاهى، كاشفاً أن حجم الطلبيات المتراكمة لعائلة "737 ماكس" بلغ 4,830 طائرة عالمياً، نظراً لقدرتها الاستثنائية على خفض استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 20%.

أرقام قياسية لـ «737 ماكس» عالمياً

واستعرض نائب رئيس بوينج أرقاماً ضخمة تعكس القيمة التسويقية لـ "ماكس"، معلناً أن هذه الطائرات تحمل يومياً حوالي مليون راكب حول العالم، وتُشغلها أكثر من 80 شركة طيران عبر ما يزيد عن 1,900 طائرة، بمعدل يفوق 7,000 رحلة منتظمة يومياً.

وأضاف أن أسطول الـ 737 ماكس نجح في تسجيل أكثر من 16.6 مليون ساعة طيران منذ دخوله الخدمة في عام 2017، محققاً معدل انتظام فائق في الجداول يتجاوز الـ 99%، في حين تخطى إجمالي مبيعات الطراز حاجز الـ 7,000 طائرة حتى الآن.

مزايا خاصة لأجواء المنطقة الحارة

وعن القيمة المضافة التي يقدمها الطراز للمسارات متوسطة المدى في المنطقة، أشار يتبارك إلى أن طائرة "737-7" التي تستوعب حتى 172 مقعداً، تعد الطراز المثالي للعمل بكفاءة عالية في مطارات الدول ذات المناخ الحار والمرتفعة عن سطح البحر، كما تمنح شركات الطيران مرونة كبيرة لخفض التكاليف وتوسيع وجهاتها عبر الأسواق الإقليمية والدولية ذات الطلب المنخفض.