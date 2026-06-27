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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط: تشغيل جهاز قسطرة جديد من أحدث الطرازات

تشغيل جهاز قسطرة جديد
تشغيل جهاز قسطرة جديد
عبدالصمد ماهر

في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وضمن تعليمات الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بدعم المستشفيات والمراكز التابعة بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. 
قام مركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط باستلام جهاز القسطرة الجديد ماركة (سيمنز) (SIEMENS)، وتم الانتهاء من تركيبه وتشغيله بكامل طاقته.


ويُعد الجهاز من أحدث أنظمة القسطرة والأشعة التداخلية، حيث يتمتع بإمكانات متقدمة تتيح إجراء العديد من التدخلات الدقيقة، من بينها التداخل على أوعية المخ والشرايين الطرفية، والحقن الموضعي لعلاجات الأورام، خاصة أورام الكبد، بالإضافة إلى سحب العينات تحت الاسترشاد بالأشعة السينية.

 تقديم مختلف خدمات القسطرة القلبية


كما يدعم الجهاز تقديم مختلف خدمات القسطرة القلبية، بما يشمل التعامل مع طوارئ الشرايين التاجية، وإجراء القسطرة التشخيصية، وتركيب الدعامات ومنظمات القلب، وذلك على مدار 24 ساعة يوميًا، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الحرجة وتوفير الرعاية الطبية المتخصصة للمرضى.
ومن المتوقع أن يسهم تشغيل الجهاز الجديد في القضاء على قوائم انتظار القسطرة القلبية بمحافظة دمياط، إلى جانب تعزيز الخدمات المقدمة للمرضى من المحافظات المجاورة، بما يعكس التزام أمانة المراكز الطبية المتخصصة بتطوير البنية التحتية الطبية، وتوفير أحدث التقنيات العلاجية والتشخيصية لدعم المنظومة الصحية وتحقيق أفضل مستويات الرعاية للمواطنين.
خالص الشكر والتقدير للمهندسة رشا الزيادي مدير إدارة التجهيزات والصيانة الطبية بالأمانة، تقديرًا لجهودها المتميزة في دعم وتطوير منظومة الأجهزة الطبية بالمستشفيات والمراكز التابعة.

مركز القلب الجهاز الهضمي دمياط أحدث الطرازات أمانة المراكز الطبية Siemens

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