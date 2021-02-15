الطريق إلى الإنسانية في التعاليم الكونفوشيوسية .. كتاب جديد لـ وائل الصعيدي

أكد الدكتور وائل الصعيدي أن الحديث عن المُفكّر والمُعلم (كونفوشيوس) الصيني من الأمور التي تستدعي استيقاظ الذهن، واستحضار العصور المتتالية، والقراءات الكثيرة المتعددة؛ لأنه شخصية غير عادية، مؤثّرة وجذابة، ولأني أحب (كونفوشيوس) فتجدُني كثير الحديث عنه، ولقد سُئلتُ: ما هو سِرّ حبكَ للحكيم؟ فتكون إجابتي دائمًا ثابتة وواحدة، هي بكل بساطة: ولِمَ لا أُحبه وهو يدعو إلى الفضيلة ومكارم الأخلاق، والسلام، وحميد السجايا، والبِر، والاهتمام بالأسرة، وعدل الراعي وطاعة الرّعية، وغير ذلك من الفضائل وشمائل المروءة والدعوة إلى الإنسانية.

أكد الدكتور وائل الصعيدي أن الحديث عن المُفكّر والمُعلم (كونفوشيوس) الصيني من الأمور التي تستدعي استيقاظ الذهن، واستحضار العصور المتتالية، والقراءات الكثيرة المتعددة؛ لأنه شخصية غير عادية، مؤثّرة وجذابة، ولأني أحب (كونفوشيوس) فتجدُني كثير الحديث عنه، ولقد سُئلتُ: ما هو سِرّ حبكَ للحكيم؟ فتكون إجابتي دائمًا ثابتة وواحدة، هي بكل بساطة: ولِمَ لا أُحبه وهو يدعو إلى الفضيلة ومكارم الأخلاق، والسلام، وحميد السجايا، والبِر، والاهتمام بالأسرة، وعدل الراعي وطاعة الرّعية، وغير ذلك من الفضائل وشمائل المروءة والدعوة إلى الإنسانية.

وقال المؤلف أن بدايات الكتابة عن كتابه "الطريق إلى الإنسانية" مُستمدًّا ومُستلهمًا من أفكار كونفوشيوس نفسه في أثناء كتابتي لكتابي الأول وهو "شرح المختار من كتاب الحوار"، والذي شرحت فيه مختارات متنوعة من كتاب الحوار الرائع، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ما دفعني للكتابة في الجانب الإنساني هو ما تعانيه البشرية من جفاء المعاملة، والحروب المتتالية، وأكل القوي الضعيف، أحيانًا على مستوى الأسرة، وأحيانًا داخل الدولة الواحدة، وأحيانًا بين الدول بعضها البعض، فعندما سأل(فان جيه)كونفوشيوس عن الحِكمة، قال :"الحكمة هي القيام بالواجبات للمجتمع الإنساني".

وقال المؤلف أن بدايات الكتابة عن كتابه "الطريق إلى الإنسانية" مُستمدًّا ومُستلهمًا من أفكار كونفوشيوس نفسه في أثناء كتابتي لكتابي الأول وهو "شرح المختار من كتاب الحوار"، والذي شرحت فيه مختارات متنوعة من كتاب الحوار الرائع، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ما دفعني للكتابة في الجانب الإنساني هو ما تعانيه البشرية من جفاء المعاملة، والحروب المتتالية، وأكل القوي الضعيف، أحيانًا على مستوى الأسرة، وأحيانًا داخل الدولة الواحدة، وأحيانًا بين الدول بعضها البعض، فعندما سأل(فان جيه)كونفوشيوس عن الحِكمة، قال :"الحكمة هي القيام بالواجبات للمجتمع الإنساني".