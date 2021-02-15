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أخبار العالم

من أجل إقامة مدينة اقتصادية مشتركة.. الأردن والعراق يعقدان اجتماعا طارئا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:13 م
الأردن والعراق يعقدان
الأردن والعراق يعقدان اجتماعا طارئا
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قسم الخارجي
عقدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، مها علي، ونظيرها العراقي، منهل عزيز الخباز، اجتماعا غير عاديا للجمعية العمومية للشركة العراقية الأردنية للصناعة في عمان حيث تم الاطلاع على واقع الشركة واستثماراتها وتوجهاتها الاستثمارية الأولية للسنوات المقبلة .

ووفقا لصحيفة "الرأي" الأردنية، بحث الجانبان، خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأحد، آخر التطورات المتعلقة بمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة في ضوء تكليف الشركة العراقية الأردنية للصناعة للقيام بالاجراءت والدراسات الأولية اللازمة له .

وكلفت الجمعية العمومية إدارة الشركة بالمضي قدما بالإجراءات اللازمة لطلب العروض "RFP " حول اعداد دراسة جدوى للمشروع وتقديم خدمات استشارية له .

وأكد الوزيران ضرورة تسريع الاجراءات بهذا الخصوص وأوصت الجمعية العمومية بتشكيل لجنة توجيهية مشتركة تضم الجهات المختصة في كلا البلدين لغرض متابعة سير العمل في المشروع.

كما قررت الجمعية العمومية تكليف مجلس إدارة الشركة لوضع خطة عمل وتصور شامل للشركة للثلاث سنوات المقبلة .

وقد تأسست الشركة العراقية الأردنية للصناعة عام 1981 مناصفة بين حكومتي الأردن والعراق ولديها مساهمات استثمارية لدى الجانبين الأردني والعراقي .
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